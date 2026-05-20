Cómo maquillar los ojos con la técnica smokey eyes para principiantes

Los smokey eyes, también conocidos como ojos ahumados pertenecen al maquillaje clásico que te saca de un apuro pues nunca pasa de moda y se adapta a cualquier outfit que se ocupan tanto en alfombras rojas o eventos de noche, esta técnica se ha popularizado debido a que destaca la mirada y crea profundidad.

Aunque parece ser un proceso complejo debido a que hay que difuminar y combinar sombras existen algunos trucos básicos que cualquier principiante puede lograr sin ser maquillista profesional a continuación te dejamos algunas técnicas para lograr un acabado elegante y favorecedor.

Técnicas para hacer perfectamente un Smokey Eyes sin ser profesional

Preparar el párpado:

Para crear un smokey eyes perfecto lo principal es preparar el párpado, primero recuerda hidratar, después aplica un poco de corrector o primer, ya que con estos productos ayudarás a que la sombra dure más tiempo evitando que se acumule en los pliegues del ojo.

Evitar exceso de sombra:

Tras aplicar una base en el párpado se recomienda utilizar sombras de tonos fáciles de trabajar pueden ser: cafés, gris o negro suave. Tras elegir el tono de sombra comienza a aplicar poco a poco y en cantidades mínimas hasta ir intensificando. Primero se coloca un tono medio sobre todo el párpado móvil y luego un color más oscuro en la esquina externa del ojo para crear profundidad.

Uso adecuado de brochas:

La clave del smokey eyes está en difuminar correctamente. Utilizar una brocha suave y hacer movimientos circulares ayuda a evitar líneas marcadas. Entre más difuminado se vea el maquillaje, más profesional será el resultado. Incluso un lápiz negro puede convertirse en una gran herramienta para principiantes, ya que se puede aplicar cerca de las pestañas y difuminar rápidamente para crear el efecto ahumado.

Equilibra el resto del maquillaje:

Debido a que el maquillaje en los ojos es el protagonista, evita utilizar colores intensos en los labios o rubor. Lo más recomendable es maquillar los labios con tonos nude.

Uso de delineador:

El delineador y la máscara de pestañas también son esenciales, ya que, un delineado difuminado combina perfecto con este estilo, mientras que varias capas de rimel te ayudarán a crear pestañas largas y con bastante volumen