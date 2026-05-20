Así es cómo debes organizar tus maquillajes para no dejarlos olvidados

Es común que, después de un tiempo, no sepas los maquillajes que tienes en casa, ya que, al no tener cierto orden, con facilidad podemos dejarlos olvidados. Para que puedas saber todo lo que tienes, es importante organizar tus espacios.

¿Nodal ya convivió con Inti en Texas? Kunno, íntimo amigo de Ángela Aguilar, revela detalles

Es así que te detallaremos cómo puedes ordenar eficazmente tus cosméticos, técnica que te ayudará a mantener un orden, evitando repetir ciertos productos y poder usar todo.

¿Cómo organizar mi maquillaje?

Seguramente ya te ha tocado que tienes labiales, sombras y brochas que jurabas usar todos los días, hasta que de repente perdiste esos productos, hasta dejarlos olvidados; posiblemente quedaron en el fondo de tus cajones. Para que eso ya no te pase con tus maquillajes, es importante que logres organizar tus espacios. Por lo que te recomendamos los siguientes pasos:

Vacía tus espacios, cajones, cosmetiqueras y bolsos; esto te ayudará a juntar todos los maquillajes que tienes. Te ayudará a identificar todo lo que ya tienes, evitando hacer más compras repetidas. Agrupa todo por categorías (rostro, ojos y labios). Revisa fechas y elimina todo aquello que ya haya cumplido con su fecha de caducidad. Igualmente, todo lo que tenga una mala apariencia y olor, deséchalo. Nuevamente, divide todo en 3 secciones: en una, junta todo lo esencial que usas para maquillarte a diario; en otra, lo que usas en eventos especiales, y al final dejas un espacio de artículos de temporada. Usa vasos para organizar brochas, bandejas que puedes aplicar como separador de categorías y divisores de cajón.

¿Cuánto tiempo de vencimiento tiene el maquillaje?

Dentro de las recomendaciones que te dimos para organizar tus maquillajes para ya no dejarlos olvidados, hablamos sobre desechar aquellos cosméticos que ya cumplieron su fecha de caducidad.

En los empaques podrás ver un símbolo de un empaque con un número adentro, el cual nos indica los meses de vida del producto una vez que se abre. Recordemos que usar productos que ya cumplieron su fecha de caducidad nos pone en riesgo de padecer reacciones alérgicas, irritaciones o dermatitis.