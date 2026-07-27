Los ojos hundidos pueden aportar profundidad a la mirada, pero también pueden acentuar la apariencia de cansancio o hacer que el rostro luzca menos luminoso cuando el maquillaje no favorece este tipo de facciones. Por ello, elegir las técnicas adecuadas es clave para resaltar tu belleza.

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El uso de sombras claras, iluminadores y un delineado estratégico puede ayudar a crear un efecto de mayor amplitud y frescura. Con algunos ajustes en la rutina de maquillaje, lograrás una mirada más despierta, radiante y favorecedora.

¿Cómo maquillar los ojos hundidos para no verte cansada y sin brillo?

Los ojos hundidos se caracterizan por tener el pliegue del párpado más marcado y una apariencia de mayor profundidad, lo que puede hacer que la mirada luzca cansada o con menos luminosidad. Sin embrago, con la técnicas de maquillaje adecuadas es posible equilibrar sus facciones y conseguir un efecto más fresco, abierto y radiante.

El primer paso consiste en preparar el párpado con un primer o una prebase para prolongar la duración del maquillaje y evitar que las sombras se acumulen en los pliegues. Después, aplica sombras claras o de acabado satinado sobre el párpado móvil, ya que ayudan a reflejar la luz y aportan sensación de amplitud. Los tonos beige, champán, rosa suave o durazno son algunos de los más favorecedores.

Para dar profundidad sin endurecer la mirada, utiliza una sombra de tono medio en la cuenca del ojo y difumínala cuidadosamente hacia el exterior. Evita aplicar colores muy oscuros sobre todo el párpado, ya que pueden acentuar el efecto hundido y hacer que los ojos parezcan más pequeños.

Completa el maquillaje con un delineado fino, preferiblemente pegado a la línea de las pestañas, y añade un toque de iluminador en el lagrimal y bajo el arco de la ceja. Finaliza con una buena capa de máscara de pestañas, concentrándola en las pestañas superiores para abrir la mirada y conseguir un acabado más descansado y luminoso.