Los 3 castigos más difíciles que enfrentaron los granjeros en La Granja VIP

Los participantes en La Granja VIP no solo tuvieron que enfrentarse al clima, las reglas de la Granja, el trabajo y el juego de cada uno de los integrantes. También, hubo momentos complicados que los llevaron a enfrentarse a castigos que llevaron al límite a los participantes. Fue así como algunas sanciones se volvieron tan ejemplares que lograron convertirse en momentos inolvidables para los que vieron el programa, y es por eso que hoy repasaremos los 3 más impactantes a continuación.

También te puede interesar: ¿Recuerdas a estos participantes? Los concursantes más polémicos de La Granja VIP

Los 3 castigos más difíciles a los que se enfrentaron los Granjeros en la Granja VIP

Llegó el momento de recordar todos aquellos castigos que se llevaron los granjeros que estuvieron fuera de serie. Además, muchos de estos marcaron un parteaguas para el juego y las estrategias de cada uno de los personajes.

1. Dormir en el granero… y sin colchones

Uno de los castigos más pesados para los granjeros fue cuando, a los que les tocaba dormir en el granero, debían hacerlo en el suelo. Lo más intenso de todo es que a los participantes a los que les tocaba ser peones, además de dormir en el granero, tenían las actividades más pesadas durante el día, por lo que el descanso era esencial.

2. Cuando les quitaron gran parte del presupuesto

Las cosas se pusieron color hormiga para los participantes cuando se realizó una reducción del presupuesto. Recordemos que los granjeros cada semana recibían un presupuesto con el cual podrían comprar comida y suministros. Al tener menos recurso, se volvió todo un reto reorganizar la estrategia para que no les afectara demasiado.

3. Jawy pasó toda la noche despierto frente a la fogata

Guardamos el más intenso para el final. Jawy enfrentó una sanción bastante fuerte: debía permanecer en vela toda la noche cuidando que la fogata no se apagara. Esto trajo al granjero agotamiento físico y mucha ansiedad, pues si se extinguía, podría enfrentar graves consecuencias.