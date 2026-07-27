Muere reconocida influencer que documentó su lucha contra el Alzheimer a los 49 años de edad

El mundo del entretenimiento y digital se viste de luto tras confirmarse la muerte de Rebecca Luna, una famosa creadora de contenido de TikTok. De acuerdo con información difundida la influencer de 49 años perdió su batalla contra el Alzheimer de inicio temprano, enfermedad que decidió documentar públicamente para crear conciencia y acompañar a otras personas con su misma enfermedad.

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La triste noticia de su deceso fue confirmada a través de su red social, asimismo, se indicó que en sus últimos días estuvo acompañada por sus seres queridos, hoy su adiós genera una ola de mensajes despidiéndose y aplaudiendo la valentía que siempre mostró hasta este 25 de julio cuando pasó a otro plano.

¿De qué murió Rebecca Luna?

La influencer Rebecca Luna, había sido diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano en 2025, cuando tenía 48 años, con el avance de la enfermedad explicó que decidió unirse al programa canadiense de Asistencia Médica para Morir (MAID pos sus siglas en inglés), procedimiento legal en aquel país para pacientes que cumplen con determinados criterios médicos, el cual estaba programado a realizarse en estos días.

Su historia trascendió las redes sociales por la honestidad con la que habló sobre el avance de su enfermedad, el impacto que tuvo en su vida y las decisiones que tomó durante el proceso, convirtiéndose en una voz de apoyo para miles de internautas.

¿Quién era Rebecca Luna?

Rebecca Luna fue una creadora de contenido canadiense originaria de Victoria, Columbia Británica. Alcanzó gran popularidad en TikTok después de revelar su diagnóstico de Alzheimer de inicio temprano y compartir con total transparencia su experiencia, desde consultas médicas hasta reflexiones personales sobre la enfermedad.

Asimismo, logró demostrar que al revelar su enfermedad trato de crear conciencia sobre esta condición, ofreció información y apoyo a personas en situaciones similares convirtiéndose en un referente para miles de personas, ya que se cree que esta enfermedad solo causa la pérdida de memoria, sin embargo, el Alzheimer puede provocar la muerte de forma indirecta, ya que el daño cerebral progresivo debilita el cuerpo y provoca complicaciones como la neumonía por aspiración, las infecciones severas y la desnutrición o deshidratación.