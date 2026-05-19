Cómo maquillar las pestañas sin manchar el párpado

A la hora de maquillarse podemos encontrar una gran variedad de productos que son ideales para lucir de la mejor manera. Uno de los elementos que no puede faltar es la máscara de pestañas que le brindan volumen a esta zona y color.

Para maquillar tus pestañas sin manchar el párpado, el secreto principal es cambiar el ángulo de tu mirada mirando hacia abajo en un espejo de mano. Esto aleja físicamente la piel del párpado del cepillo de la máscara.

¿Cómo evitar manchar el párpado al maquillar las pestañas?

Técnicas de aplicación y postura

Coloca el espejo abajo: Sostén un espejo de mano a la altura de tu barbilla. Mira hacia abajo mientras aplicas el producto.

Inclina tu cabeza: Lleva tu cabeza ligeramente hacia atrás para despejar el área de la raíz.

Limpia el exceso: Retira el producto acumulado en la punta del cepillo antes de tocar tus ojos.

Movimiento controlado: Aplica desde la raíz en formato zigzag y avanza lento hacia las puntas.

Objetos de protección (Barreras físicas)

Cuchara clásica: Coloca la parte curva de una cuchara pequeña sobre tu párpado móvil. El exceso se quedará en el metal.

Protector de silicona: Usa una guía protectora de pestañas diseñada específicamente para adaptarse a la forma del ojo.

Tarjeta de cartón: Sostén una tarjeta de presentación vieja justo detrás de la línea de las pestañas.

¿Qué hacer si ocurre un error?

Deja secar el error: No intentes limpiar el rímel fresco de inmediato porque expandirás la mancha.

Usa un hisopo seco: Espera dos minutos a que se seque por completo. Retíralo con un suave giro usando un bastoncillo limpio.

Estos son trucos muy fáciles de replicar por lo que puedes utilizarlos para evitar que tu párpado quede manchado y evitarás arruinar tu maquillaje. Ahora sí a maquillarte sin miedo y lucir hermosa a donde sea que vayas.

