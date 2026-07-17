Cómo peinarme si tengo la cara cortada

Elegir un peinado adecuado puede hacer una gran diferencia en la forma en que se perciben las facciones del rostro. Si tienen la cara cortada, existen estilos que pueden ayudarte a equilibrar las proporciones, suavizar algunos rasgos y resaltar tu belleza natural.

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Desde cortes con capas hasta peinados con volumen estratégico, hay diferentes opciones que se adaptan a este tipo de rostro. Con algunos trucos sencillos podrás encontrar la forma ideal de peinar tu cabello para conseguir una apariencia más armoniosa y favorecedora.

¿Cómo peinarte si tienes cara cortada?

Si tienes la cara cortada, es decir, un rostro con facciones angulosas, mandíbula marcada o líneas más rectas, lo ideal es elegir peinados que ayuden a suavizar los rasgos y aporten equilibrio. La clave está en crear movimiento, incorporar ondas y utilizar volúmenes estratégicos que aporten armonía al rostro.

Uno de los estilos más favorecedores son las ondas suaves o despeinadas, ya que agregan volumen en los laterales y reducen la dureza de los ángulos. También puedes optar por una raya ligeramente de lado para romper la simetría del rostro y darle un efecto más relajado.

El flequillo cortina o desfilado es otra excelente opción, porque enmarca la cara sin cubrirla por completo y ayuda a suavizar la zona de la frente y los pómulos. si prefieres llevar el cabello recogido, los moños bajos o colas desenfadadas con algunos mechones sueltos al frente son ideales para mantener un aspecto más natural.

Además, los cortes con capas largas aportan movimiento y favorecen este tipo de rostro, especialmente cuando comienzan debajo del mentón. Lo recomendable es evitar el cabello completamente lacio y pegado, los recogidos muy tirantes y los flequillos rectos, ya que pueden marcar aún más las líneas anguladas de la cara.