¿De qué murió Mauro Menéndez? Dan a conocer posible razón de su inesperado fallecimiento

¡Una noticia lamentable para el mundo de la farándula! Se ha dado a conocer el lamentable fallecimiento de Mauro Menéndez, un DJ y productor musical, quien era el hijo de Aylin Mujica, una reconocida actriz cubana.

Aunque los familiares del joven artista no han dado a conocer la causa de su muerte, sin embargo, se dio a conocer la posible razón de su inesperada muerte.

¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica?

La noticia de la muerte de Mauro Menéndez a sus 30 años ha sorprendido a todos por lo inesperado; la madre del joven artista no ha dado a conocer la posible razón de su muerte.

En el programa de ‘Ventaneando’ se anunció que su fallecimiento pudo ser por un infarto derivado de una neumonía, pero es información que todavía no ha sido confirmada por familiares y allegados al joven artista, por lo que se espera que en los siguientes día se comparta más detalles al respecto.

Antes de su inesperada muerte, el artista se encontraba de viaje a Barbados para acudir a un evento, debido a que se presentaría como DJ, pero en la noche se le anuncio a su madre el triste suceso. Aun así faltan muchos detalles por aclarar, ya que algunos comentarios apuntan que todo ocurrió en Barbados o en Miami, por lo que todos están en espera de conocer todos los detalles.

¿Cuántos hijos tiene Aylín Mujica?

Mauro Menéndez era el hijo mayor de Aylín Mujica con Osamu Menéndez. No obstante, la reconocida actriz cubana tiene otros dos hijos, que son Violeta Valenzuela (su hija menor con Gabriel Valenzuela) y Alejandro Gavira (hijo del productos Alejandro Gavira).

Hasta el momento no se ha confirmado la noticia sobre la posible razón del fallecimiento de la celebridad, hay que esperar a que sus familiares den a conocer más información mediante sus redes sociales o desde un comunicado oficial. Actualmente, Aylín Mujica no ha subido nada a sus redes sociales tocando el tema.