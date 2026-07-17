Manualidades crochet: cómo hacer muñecos amigurumis estilo chef para decorar la cocina (paso a paso)

La decoración de la cocina no se limita solamente a utensilios modernos y cuadros inspirados en la comida, sino que también puede expandirse al mundo de las manualidades de crochet para embellecer los espacios al instante. Y una idea que nunca falla son los amigurumis con forma de chef para ponerse en las repisas o como adorno de las alacenas, pues dan un toque acogedor inigualable y son muy fáciles de hacer.

¿Qué materiales se necesitan para hacer amigurumis de chef?

Al igual que en otros diseños de muñecos bordados, para que un amigurumi con silueta de chef quede realista se requieren materiales específicos. Para estos modelos se ocupa estambre ligero de color, beige, negro y tu color favorito para su gabardina especial de cocinero.

Los muñecos de crochet de chefs son muy fáciles de hacer|Pinterest

En cuanto a los agujas o ganchillos, lo ideal es que sean de 2 mm a 3 mm, ya que por su tamaño tan delgado ayudará a que los puntos queden bien definidos, además de que por los tejidos cerrados el relleno no se va a salir, según explica el manual de Amigudolls. Y si quieres que tus manualidades de crochet especiales para la cocina queden "pachoncitos", el delcrón siliconizado es una excelente alternativa y se puede conseguir en las mercerias.

Tutorial para tejer un amigurumi de chef: instrucciones para las manualidades de crochet

Haz la cabeza con un círculo mágico . Tal como ya te hemos compartido en otros manuales para hacer hermosos muñecos de crochet inspirados en caricaturas o con formas peculiares el punto de partida indispensable en un amigurumi es la cabeza, específicamente con los "círculos mágicos" . El chiste es enrollar en hilo en un nudo inicial y luego ir dando vueltas hasta que se vaya formando el diámetro deseado.



. Tal como ya te hemos compartido en otros . El chiste es enrollar en hilo en un nudo inicial y luego ir dando vueltas hasta que se vaya formando el diámetro deseado. Teje el traje del chef amigurumi . Uno de los aspectos más reconocibles de los chefs son sus características filipinas. Sigue con los puntos suaves para ir formando el traje, incluyendo sus hombros y brazos. Usa color blanco o un tono que combine con tu cocina.



. Uno de los aspectos más reconocibles de los chefs son sus características filipinas. Sigue con los puntos suaves para ir formando el traje, incluyendo sus hombros y brazos. Usa color blanco o un tono que combine con tu cocina. Rellena el muñeco de crochet . Ve poniendo el delcron siliconizado para darle textura a tus manualidades de crochet. Este material les da firmeza y hace que se vean adorbles. Sella bien con una puntada bien realizada que no se vaya a deshacer con el paso del tiempo.



. Ve poniendo el delcron siliconizado para darle textura a tus manualidades de crochet. Este material les da firmeza y hace que se vean adorbles. Sella bien con una puntada bien realizada que no se vaya a deshacer con el paso del tiempo. Borda el gorrito del chef . Por separado, ve tejiendo su gorrito de chef, que se distingue por ser alargado y con la parte inferior un poco redondeada. Luego, con una puntada fina une al cuerpo.



. Por separado, ve tejiendo su gorrito de chef, que se distingue por ser alargado y con la parte inferior un poco redondeada. Luego, con una puntada fina une al cuerpo. Agrega los detalles finales. Con botones reciclados o pintura, perfecciona los detalles de la carita como los ojos y la boca. Usa un toque de pintura roja para pintar sus mejillas.



Las manualidades en crochet que se inspiran en los chefs quedan muy bonitos como decoración|Pinterest

Además de ser una linda decoración hecha a mano, las manualidades de amigurumis inspirados en las sliuetas de los chefs son un excelente proyecto para practicar técnicas básicas de crochet mientras desarrollas tu creatividad.