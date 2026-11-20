Estamos a poco menos de un mes de la llegada del invierno, y más allá de las bajas temperaturas las personas ya comenzarán a salir abrigadas a la calle para enfermedades y será muy común la propagación de las patologías respiratorias, con problemas para respirar y hasta incluso con dolores de garganta. En lugar de comprar medicamentos que son muy costosos y pueden tener efectos adversos, hay un remedio casero que consiste en preparar un té de tomillo y limón para evitar que raspe la garganta.

No hay dudas que una de las partes del cuerpo que más puede verse afectada durante el invierno es la garganta, que puede secarse durante los días más fríos y hasta es probable que se vuelva rasposa, y esto ocurre por la sequedad ambiental, los cambios bruscos de temperatura y las infecciones respiratorias propias de la estación; y que si no se trata, puede perdurar varios días.

Beneficios del tomillo y el limón

Para poder calmar el dolor de garganta, lo que mejor que hay son los medicamentos, pero muchos de ellos tienen efectos adversos y son demasiados caros. Pero, lo mejor es acudir a remedios naturales, como lo puede ser un té de tomillo y limón, conocidos por su gran cantidad de beneficios. Entre ellos, hay que mencionar que la planta tiene timol y carvacrol, compuestos con propiedades antisépticas y que ayudan a reducir la inflamación; en tanto que el cítrico es usado para aliviar el dolor de garganta.

Si tienes problemas para aliviar el dolor de garganta durante la temporada de invierno, lo mejor que puedes hacer es preparar este té de limón y tomillo que será muy fácil de hacer y que es útil cuando existe irritación o sequedad.

Cómo preparar el té de tomillo y limón