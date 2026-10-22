Así puedes reutilizar las bolsitas de té para aromatizar tu casa

Muchas personas se consideran amantes de los tés o infusiones y por lo tanto producen decenas de bolsitas a la semana, sobre todo en los días de frío. Por ello, para reutilizarlos y al mismo tiempo apoyar a tu casa en algunos aspectos prácticos, esta es la forma en que transformarás dichas bolsitas de té en aromatizantes que te ayudarán incluso con la humedad de algunos sectores de tu hogar.

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¿Por qué las bolsitas de té pueden funcionar como aromatizantes caseros?

Aquí se destacan dos propósitos para reciclar esas bolsitas de té que realmente se ven como un desperdicio. Primero, el material de estos saquitos junto con las hojas de té (ya secas), son una excelente esponja natural que atrapa la humedad acumulada en espacios cerrados o donde la ventilación no es la ideal. Estos sitios pueden ser maletas de viaje, calzado, cajones y/o armarios.

Mientras que el segundo uso que se le dará a las bolsitas es el de un aromatizante para estos espacios dentro de la casa y para otros donde quieras perfumar con la clásica lavanda. Y es que además de un rico aroma, esta fragancia cuenta con propiedades antibacterianas, antisépticas y repelentes de insectos como las polillas.

¿Cómo convertir las bolsitas de té en aromatizantes caseros?

Materiales a utilizar

Bolsitas de té usadas

Aceite esencial de lavanda pura

Hilo o cinta para atar

Pequeñas bolsas de tela de lienzo, tul, gasa o calcetines desparejados limpios

Modo de realización del aromatizante

Secado completo - Es necesario que dejes que tus bolsitas de té queden completamente secas. Si quieres acelerar el proceso, pónlas en ventanas o directo al sol. El punto es que se sientan crujientes y se evite cualquier indicio de humedad para evitar la formación de moho.

Aromatiza - El siguiente paso es sencillo y consiste en dejar las hebras de tu té en un nuevo recipiente o sobre el filtro de papel. Esto para agregarle de 5 a 8 gotas esenciales de lavanda.

Saquitos - Y finalmente debes colocar las hebras aromatizadas en los saquitos del material de tu preferencia, situación que completará el proceso de aromatizante, pues se cerrará con el hilo o la cinta.