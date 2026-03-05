5 formas de reciclar chamarras de mezclilla; ponte creativa y dales una segunda vida de manera útil

En el guardarropa se pueden encontrar varios objetos viejos que ya no se usan, pero antes de tirarlos a la basura piensa de que manera puedes darles una segunda vida por medio del reciclaje. Una chamarra de mezclilla es una de las prendas que tienen más oportunidades para darles otro uso gracias a que el tipo de tela es sumamente resistente, lo que hace su ciclo de vida mucho más largo, así que no te pierdas estas ideas y manos a la obra.

Te puede interesar: 5 ideas creativas para reciclar peluches viejos; les darás una segunda vida de manera ingeniosa

Ideas creativas para reciclar una chamarra de mezclilla

Tote bag: Para esta brillante idea, solo tienes que cortar las mangas de la chamarra y darle forma a la aza cortando un poco del cuello en forma circular o cuadrada. ¡Aprovecha las bolsas! Las puedes usar como apartados para guardar, monedas, cables o hasta tu celular.

Funda para laptop: Gracias al tamaño de la prenda de vestir se puede utilizar para hacer una funda útil y resistente. Traza y corta adecuadamente a la medida de tu laptop para que la funda se vea estética.

Chaleco: Si te encanta tu chamarra de mezclilla, pero quieres renovarla, otra idea increíble es cortar las mangas y usarla como un chaleco con gran estilo, puedes pintarle algunas figuras, adornarla con estoperoles para darle un estilo rockero o bordarle unas flores si eres muy femenina.

Delantal: Gracias a la resistencia de la tela de la chamarra se mezclilla se puede convertir en un delantal el cual puedes usar para las manualidades o bien para tus labores en la cocina. Si no tienes máquina de coser, puedes hacerlo a mano o también usar pegamento textil.

Falda o top: Si la chamarra es suficientemente grande puedes hacer otras prendas de vestir como una mini falda o un top. Puedes agregarle tu propio toque con lentejuelas, pines o más accesorios para que se vea un diseño más trabajado.

Otras ideas para que los niños reciclen chamarras de mezclilla

La textura y los hilos de la mezclilla nos dan para cientos de ideas de reciclaje y si nos ponemos un poco más creativos podemos hacer manualidades con los más pequeños de la casa.