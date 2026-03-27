Aunque algunas personas podrían pensar que es inofensivo, quitar el sarro del baño y de las llaves del lavabo es una tarea indispensable para mejorar la estética y para proteger tus instalaciones.

Este tipo de problema surge tras la acumulación de minerales por el uso de agua dura, que es rica en calcio y en magnesio, y al evaporarse deja sus depósitos sólidos sobre las superficies. Como es poroso, también puede convertirse en un foco de bacterias y de malos olores.

¿Ardidas? María León y Viviann Baeza estrenan "¿Ardida Quién?”, un tema ‘con dedicatoria’

Cómo quitar el sarro del baño y de las llaves del lavabo

Quitar el sarro se ha convertido en una tarea importante por diversas razones, las principales son estética, mantenimiento, higiene y salud. Algunos de los métodos más sencillos para deshacerse de este problema son:

En llaves del lavabo

El método del vinagre es ideal para zonas de difícil acceso, como el grifo. Para llevarlo a cabo necesitas de vinagre blanco, una bolsa de plástico pequeña y una liga.

El vinagre blanco es uno de los trucos infalibles para quitar el sarro del baño|Pexels: www.kaboompics.com

El primer paso es llenar parcialmente la bolsa de plástico con vinagre y colocarla en la punta de la llave para después amarrarla con una liga. Necesitas dejar actuar durante 20 o 30 minutos para que el sarro pueda deshacerse.

Después retirarás la bolsa y con un cepillo de dientes que ya no uses, así como con un poco de jabón para trastes, tallarás nuevamente el grifo.

En el inodoro

Debes cerrar la llave de paso y hacer un vaciado parcial para poder quitar los minerales adecuadamente. Expertos recomiendan verter una o dos tazas de vinagre blanco y dejarlo reposar durante toda la noche. A la mañana siguiente podrás tallar con una escobilla y notarás cómo el sarro se quita con facilidad.

Para quitar el sarro de los azulejos del baño se puede usar una pasta casera especial|Pexels: www.kaboompics.com

En lavabos y azulejos

Aquí se recomienda aplicar una pasta casera hecha con jugo de limón y bicarbonato de sodio. Las manchas de sarro deberán ser cubiertas con esta mezcla que se dejará reposar al menos una hora. Posteriormente podrás retirar todo enjuagando y tallando ligeramente con una esponja o paño húmedo.