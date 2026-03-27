Cómo quitar el sarro del baño y de las llaves del lavabo
Esta es la forma en la que puedes quitar el sarro del baño y de las llaves de lavabo, de acuerdo con expertos, así como consejos para que no aparezca más
Aunque algunas personas podrían pensar que es inofensivo, quitar el sarro del baño y de las llaves del lavabo es una tarea indispensable para mejorar la estética y para proteger tus instalaciones.
Este tipo de problema surge tras la acumulación de minerales por el uso de agua dura, que es rica en calcio y en magnesio, y al evaporarse deja sus depósitos sólidos sobre las superficies. Como es poroso, también puede convertirse en un foco de bacterias y de malos olores.
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Cómo quitar el sarro del baño y de las llaves del lavabo
Quitar el sarro se ha convertido en una tarea importante por diversas razones, las principales son estética, mantenimiento, higiene y salud. Algunos de los métodos más sencillos para deshacerse de este problema son:
- En llaves del lavabo
El método del vinagre es ideal para zonas de difícil acceso, como el grifo. Para llevarlo a cabo necesitas de vinagre blanco, una bolsa de plástico pequeña y una liga.
El primer paso es llenar parcialmente la bolsa de plástico con vinagre y colocarla en la punta de la llave para después amarrarla con una liga. Necesitas dejar actuar durante 20 o 30 minutos para que el sarro pueda deshacerse.
Después retirarás la bolsa y con un cepillo de dientes que ya no uses, así como con un poco de jabón para trastes, tallarás nuevamente el grifo.
- En el inodoro
Debes cerrar la llave de paso y hacer un vaciado parcial para poder quitar los minerales adecuadamente. Expertos recomiendan verter una o dos tazas de vinagre blanco y dejarlo reposar durante toda la noche. A la mañana siguiente podrás tallar con una escobilla y notarás cómo el sarro se quita con facilidad.
- En lavabos y azulejos
Aquí se recomienda aplicar una pasta casera hecha con jugo de limón y bicarbonato de sodio. Las manchas de sarro deberán ser cubiertas con esta mezcla que se dejará reposar al menos una hora. Posteriormente podrás retirar todo enjuagando y tallando ligeramente con una esponja o paño húmedo.