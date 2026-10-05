¡NO LA TIRES! Así puedes reciclar tu flor de cempasúchil cuando pase el Día de Muertos

La flor de cempasúchil es una de las más representativas de la cultura mexicana por lo que conlleva su presencia en la celebración del Día de Muertos. En estas fechas es normal verle y olerle en cada rincón del país, por ello llegan estos consejos para que puedas darle un segundo uso. Elige el que más te convenga y disfruta de estas fechas celebrando… mientras reciclas tus plantas llenas de vida.

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¿Cómo es posible reciclar las flores de cempasúchil?

Aunque se debe confirmar en páginas de internet o redes sociales, el año pasado en la CDMX se instalaron centros de recolección de flores de cempasúchil en el Parque Ecológico de Xochimilco. Por si no sabías qué hacer con ella, allí la podías llevar y sería reutilizada. Según algunos informes, en Coyoacán e Iztapalapa harían lo mismo en este 2026. Pero estas son otras 3 opciones de reciclaje.

Composta para plantas

Según los expertos en plantas, la composición de los pétalos es rica en potasio y nitrógeno, que según el Instituto de Ecología, son elementos claves para que las plantas en general se desarrollen correctamente. Se recomienda buscar un tutorial en redes, pues se indica que mezclando la flor de cempasúchil con cáscaras de fruta o restos orgánicos y cubriéndola con tierra húmeda es suficiente.

Siémbrala de nuevo

Otro aspecto que se puede llevar a cabo es sembrar de nuevo para el futuro, buscando las semillas dentro de los pétalos. En ese sentido, las semillas que realmente sirven son aquellas que están un poco endurecidas y tienen dos colores en la punta. Aquí la recomendación es plantarla en una maceta con al menos 15 centímetros de profundidad con humedad y sol. Si compraste tu flor de cempasúchil en maceta, trasplántala a un jardín con mucho contacto con la luz o a una maceta más grande.

Repelente natural

Una de sus mayores virtudes es funcionar como repelente de mosquitos y hormigas. Por ello, se te anima a licuar los pétalos secos con vinagre blanco o solamente agua. Posteriormente pondrás dicha fórmula en un atomizador y rociar los espacios donde quieras alejar a estos animalitos ya mencionados. También se indica que hiervas los pétalos de la flor en agua y esa misma la uses (ya fría) para regar tus plantas.