5 ideas para reciclar vinilos y hacer de tu espacio un lugar retro sin tanto presupuesto

Espera un momento antes de tirar a la basura los viejos vinilos de tu abuelo, ya que sin duda estos pueden ser una reliquia, no solo por el contenido musical, sino por el uso que se les puede dar para reciclar y crear incluso un espacio nuevo en tu casa, dándole un toque retro y muy creativo, y lo mejor: con muy poco presupuesto.

¿Cómo reciclar con vinilos?

1. Repisas de vinilos

Estos característicos discos gigantes, en su mayoría negros, funcionan de muchas formas, ya que su naturaleza manipulable te ayudará a darles un mejor uso y así contribuir a reducir el plástico y cuidar el planeta. En este caso, puedes realizar algunas repisas: lo único que necesitas es cortarlos a 3/4 y después pegarlos en forma de “L” y colocarlos en tu pared. Esto servirá como estanterías para libros, macetas o cualquier cosa que gustes poner, dándole un toque muy original.

|Crédito: Pinterest

2. Alhajero colgante

Este es de los más sencillos, pero sin duda luce genial y se vuelve extremadamente funcional, ya que solo debes hacerle una serie de agujeros con una aguja caliente y en estos colocar aretes. Puedes darle un toque tuyo agregando un lazo para colgarlo en la pared y que luzca más original.

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3. Banquitos y mesas de vinil

Si tienes sillas, mesitas o estructuras a las que quieres darles una vida nueva y que tengan un estilo más acorde a tu esencia, esta idea te ayudará. Solo necesitas colocar varios vinilos juntos y reforzarlos entre sí y, posteriormente, colocarlos en la estructura, dando una nueva vida a estos muebles, que sin duda lucirán increíbles.

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4. Espejo de vinilos

Darle una vida nueva a tus espejos aburridos se volvió una tarea fácil, ya que solo necesitas unos cuantos vinilos y pegarlos alrededor de tu espejo en el orden que más te guste, y tendrás un espejo retro que dará un toque único a tu pared y a tu espacio.

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5. Bolso de vinil

Si bien este accesorio no es necesariamente para tu cuarto, es algo que no puedes dejar pasar en cuestión de reciclaje. Con alguna playera que no utilices o tela vieja, corta una pieza lo suficientemente gruesa y en forma de media circunferencia del vinil; procede a coserla a dos vinilos y colócales un asa, y sin duda tendrás un bolso que será la envidia de todos.