Cómo reemplazar la clásica montaña de suéteres con estas 6 ideas que mantienen el orden

Los suéteres suelen convertirse en una de las prendas más difíciles de organizar dentro del clóset, especialmente cuando se apilan unos sobre otros. Aunque hacer una montaña de suéteres parece una solución rápida, el peso de las prendas puede deformar los tejidos, arrugar las piezas que quedan en la parte inferior y dificultar encontrar el modelo que buscas. Además, c ada vez que sacas uno, la pila suele desacomodarse y generar más desorden.

Por suerte, existen alternativas mucho más prácticas para mantener el orden. Guardar los suéteres en vertical, utilizar separadores y organizadores especiales ayuda a aprovechar mejor el espacio y evitar el desorden. Algunas de las mejores opciones son:

Almacenarlos en vertical dentro de cajones,

Usar separadores para repisas,

Organizarlos en cajas etiquetadas,

Doblarlos por categoría o color,

Colocarlos en organizadores colgantes

Guardar fuera de temporada los que no utilizas con frecuencia.

Estos métodos permiten visualizar más suéteres al mismo tiempo y facilitan la organización diaria del clóset. De esta manera, resulta más sencillo elegir la ropa cada mañana y evitar que algunas prendas queden olvidadas durante meses al fondo de una repisa.

¿Los suéteres se cuelgan o se doblan en el ropero?

Estas son las mejores formas de guardarlosLa mejor forma de guardar los suéteres depende principalmente del tipo de tejido y del peso de la prenda. Los suéteres gruesos o tejidos suelen almacenarse doblados, ya que colgarlos durante mucho tiempo puede hacer que se estiren y pierdan su forma original.

Los suéteres ligeros pueden colocarse en perchas si se acomodan correctamente para evitar deformaciones. Lo ideal es doblarlos sobre el gancho para impedir que aparezcan marcas en los hombros. Esta alternativa resulta muy útil cuando se necesita tener ciertas prendas siempre a la vista.

Lo ideal es doblarlos sobre el gancho para impedir que aparezcan marcas en los hombros. Esta alternativa resulta muy útil cuando se necesita tener ciertas prendas siempre a la vista. Los organizadores colgantes de tela son una excelente solución para guardar varios suéteres sin apilarlos. Sus compartimentos permiten mantener cada prenda visible, protegida y fácil de localizar cuando la necesitas.

Moda minimalista: cuántos suéteres realmente necesitas para no tener de más

La cantidad ideal de suéteres depende del clima, el estilo de vida y la frecuencia con la que utilizas estas prendas. Sin embargo, muchos expertos en organización coinciden en que lo más recomendable es conservar únicamente los modelos que realmente usas durante la temporada, indica AD Magazine.

Para saber cuántos debes tener realmente, revisar los suéteres al inicio del otoño o invierno ayuda a identificar cuáles siguen siendo útiles y cuáles ocupan espacio innecesariamente. Si una prenda no se ha utilizado durante varias temporadas, está dañada o ya no combina con tu estilo actual, puede ser un buen momento para donarla o reciclarla.

Tener menos suéteres, pero usarlos con frecuencia, facilita la organización y permite aprovechar mejor el espacio disponible. Además de mantener el clóset más ordenado, esta práctica ayuda a valorar más cada prenda y simplifica la rutina diaria al momento de vestirse.