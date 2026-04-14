Cómo reemplazar el piso antiguo de tu casa: 3 ideas creativas y originales

Reemplazar el piso antiguo de tu casa es posible y se puede lograr con alternativas creativas y originales que no requieren grandes obras ni presupuestos elevados. Materiales como el vinilo, el microcemento o los pisos flotantes, permiten renovar por completo un ambiente. De esta manera, pueden mejorar tanto la estética como la funcionalidad del espacio.

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En el mundo del diseño de interiores, el suelo se ha convertido en un elemento clave para transformar cualquier ambiente. Según el portal especializado Architectural Digest, actualizar los revestimientos puede cambiar la percepción del espacio, aportando amplitud, calidez o modernidad. Los expertos coinciden en que hoy existen soluciones prácticas que combinan diseño, resistencia y fácil instalación.

Las 3 opciones modernas y originales que pueden reemplazar un piso antiguo

Estas 3 alternativas se destacan por su practicidad, estética y facilidad de mantenimiento:



Pisos vinílicos (SPC o PVC): es una de las opciones más elegidas por su versatilidad. Son resistentes al agua y al desgaste. Son fáciles de instalar (tipo clic o adhesivo) e imitan madera, cemento o piedra.

Microcemento: perfecto para lograr un acabado continuo y moderno. Se aplica sobre el piso existente. No tiene juntas y es de fácil limpieza y mantenimiento.

Pisos flotantes laminados: esta es una opción cálida y económica. Se instala de manera rápida sin obra y ofrece gran variedad de diseños. Aporta confort visual.

¿Cómo elegir el mejor piso según tu hogar y estilo de vida?

Antes de tomar una decisión, los especialistas recomiendan evaluar distintos factores clave:



Uso del espacio

Zonas húmedas requieren materiales resistentes al agua.

Nivel de tránsito

Ambientes muy utilizados necesitan mayor durabilidad.

Facilidad de instalación

Algunas opciones permiten renovar sin retirar el piso anterior.

Mantenimiento

Superficies fáciles de limpiar simplifican la rutina diaria.

Estética general

El piso debe integrarse con el estilo del hogar.

La prestigiosa diseñadora Kelly Hoppen resume esta tendencia: “Los materiales del suelo definen la base del diseño, por lo que elegir bien puede transformar por completo un espacio”. Renovar un piso antiguo ya no implica grandes obras, sino decisiones inteligentes que combinan creatividad, funcionalidad y estilo.