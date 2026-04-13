Cómo reemplazar los costosos azulejos por estas 4 alternativas más fáciles de mantener

Reemplazar los tradicionales azulejos por alternativas más fáciles de mantener es una tendencia en alza en diseño de interiores, especialmente en cocinas y baños. Hoy existen materiales que no solo reducen costos, sino que también simplifican la limpieza y aportan una estética más moderna.

El cambio responde a una búsqueda de practicidad y minimalismo. Según especialistas del portal Architectural Digest, los nuevos revestimientos priorizan superficies sin juntas, resistentes a la humedad y de bajo mantenimiento. Esto los convierte en opciones ideales para el hogar contemporáneo.

Alternativas a los azulejos: 4 revestimientos modernos y fáciles de limpiar

Estas opciones se destacan por su funcionalidad, durabilidad y estética:



Microcemento : un material continuo, sin juntas, que se aplica directamente sobre superficies existentes. Es fácil de limpiar. Es resistente al agua e ideal para estilos modernos e industriales.

: un material continuo, sin juntas, que se aplica directamente sobre superficies existentes. Es fácil de limpiar. Es resistente al agua e ideal para estilos modernos e industriales. Paneles vinílicos o PVC: son láminas ligeras que imitan materiales como piedra o madera. Tiene instalación rápida. Es de bajo costo y alta resistencia a la humedad. Según IKEA, estos paneles son una solución práctica para renovaciones sin obra.

son láminas ligeras que imitan materiales como piedra o madera. Tiene instalación rápida. Es de bajo costo y alta resistencia a la humedad. Según IKEA, estos paneles son una solución práctica para renovaciones sin obra. Pintura especial para azulejos o paredes húmedas: permite renovar superficies sin retirar el revestimiento existente. Es una opción económica. Ofrece amplia variedad de colores. Es de fácil mantenimiento.

permite renovar superficies sin retirar el revestimiento existente. Es una opción económica. Ofrece amplia variedad de colores. Es de fácil mantenimiento. Placas de cuarzo o piedra sinterizada: utilizadas especialmente en salpicaderos y paredes. Es una opción de alta resistencia. Ofrece una superficie continua y un acabado elegante

¿Cómo elegir la mejor opción de revestimientos sin azulejos para tu hogar?

A la hora de reemplazar los azulejos, los expertos sugieren tener en cuenta algunos factores clave:



Nivel de humedad del espacio

Baños y cocinas requieren materiales resistentes al agua.

Facilidad de limpieza

Superficies lisas y sin juntas evitan la acumulación de suciedad.

Presupuesto disponible

Algunas opciones son más accesibles que otras.

Estilo decorativo

Elegir materiales que acompañen el diseño general del ambiente.

Tipo de instalación

Algunas alternativas permiten renovar sin obra, lo que reduce tiempos y costos.

Reemplazar los azulejos tradicionales es una oportunidad para modernizar el hogar con soluciones más funcionales y fáciles de mantener. La reconocida interiorista estadounidense Kelly Wearstler resume esta tendencia: "Los materiales continuos y simples no solo son más prácticos, también crean espacios visualmente más limpios y elegantes".