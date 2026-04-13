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Cómo reemplazar los costosos azulejos por estas 4 alternativas más fáciles de mantener

Estas 4 opciones modernas, prácticas y económicas pueden reemplazar a los azulejos de la cocina. Estos elementos simplifican la limpieza y renuevan la estética de esta parte de la casa.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Reemplazar los tradicionales azulejos por alternativas más fáciles de mantener es una tendencia en alza en diseño de interiores, especialmente en cocinas y baños. Hoy existen materiales que no solo reducen costos, sino que también simplifican la limpieza y aportan una estética más moderna.

El cambio responde a una búsqueda de practicidad y minimalismo. Según especialistas del portal Architectural Digest, los nuevos revestimientos priorizan superficies sin juntas, resistentes a la humedad y de bajo mantenimiento. Esto los convierte en opciones ideales para el hogar contemporáneo.

Alternativas a los azulejos: 4 revestimientos modernos y fáciles de limpiar

Estas opciones se destacan por su funcionalidad, durabilidad y estética:

  • Microcemento: un material continuo, sin juntas, que se aplica directamente sobre superficies existentes. Es fácil de limpiar. Es resistente al agua e ideal para estilos modernos e industriales.
  • Paneles vinílicos o PVC: son láminas ligeras que imitan materiales como piedra o madera. Tiene instalación rápida. Es de bajo costo y alta resistencia a la humedad. Según IKEA, estos paneles son una solución práctica para renovaciones sin obra.
  • Pintura especial para azulejos o paredes húmedas: permite renovar superficies sin retirar el revestimiento existente. Es una opción económica. Ofrece amplia variedad de colores. Es de fácil mantenimiento.
  • Placas de cuarzo o piedra sinterizada: utilizadas especialmente en salpicaderos y paredes. Es una opción de alta resistencia. Ofrece una superficie continua y un acabado elegante

¿Cómo elegir la mejor opción de revestimientos sin azulejos para tu hogar?

A la hora de reemplazar los azulejos, los expertos sugieren tener en cuenta algunos factores clave:

  • Nivel de humedad del espacio
  • Baños y cocinas requieren materiales resistentes al agua.
  • Facilidad de limpieza
  • Superficies lisas y sin juntas evitan la acumulación de suciedad.
  • Presupuesto disponible
  • Algunas opciones son más accesibles que otras.
  • Estilo decorativo
  • Elegir materiales que acompañen el diseño general del ambiente.
  • Tipo de instalación
  • Algunas alternativas permiten renovar sin obra, lo que reduce tiempos y costos.

Reemplazar los azulejos tradicionales es una oportunidad para modernizar el hogar con soluciones más funcionales y fáciles de mantener. La reconocida interiorista estadounidense Kelly Wearstler resume esta tendencia: "Los materiales continuos y simples no solo son más prácticos, también crean espacios visualmente más limpios y elegantes".

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