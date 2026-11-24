Las plantillas de Bluey y Bingo disfrazadas de Santa Claus son una forma encantadora y divertida de sumar espíritu navideño a regalos, tarjetas, adornos o actividades infantiles. Ver a las hermanas Heeler vestidas con gorros rojos, trajes festivos o detalles de invierno aporta ternura y humor en partes iguales.

Ya sea para imprimir, recortar, colorear o usar en manualidades en casa y en la escuela, estos diseños permiten armar detalles navideños rápidos y llenos de color. Es una propuesta práctica y entrañable para acompañar celebraciones familiares y sorpresas de fin de año.

¿Cómo es la estética de Bluey?

La estética de Bluey combina líneas limpias y redondeadas, una paleta cálida de tonos pastel y azules suaves, y fondos ilustrados con textura de acuarela que evocan un hogar familiar luminoso, mientras sus personajes de proporciones simples, ojos expresivos y escenarios cotidianos llenos de juego transmiten cercanía, frescura y espontaneidad ideal para manualidades y plantillas festivas.

Bluey

¿Cuáles son la mejores plantilla de Bluey y Bingo vestidos de Santa Claus?

A continuación, repasaremos cinco plantillas de Bluey y Bingo vestidos de Santa Claus:

Bluey y Bingo cargando regalos navideños: Las hermanas Heeler aparecen con gorros rojos y un saco lleno de sorpresas listas para repartir, en un trazo limpio ideal para imprimir y pintar con lápices o crayolas.j

Las hermanas Heeler aparecen con gorros rojos y un saco lleno de sorpresas listas para repartir, en un trazo limpio ideal para imprimir y pintar con lápices o crayolas.j Bluey con traje completo de Papá Noel: Un diseño festivo que muestra a Bluey luciendo abrigo rojo, cinturón y botas negras, perfecto para usar como guía de dibujo, calco o adorno navideño recortable.

Un diseño festivo que muestra a luciendo abrigo rojo, cinturón y botas negras, perfecto para usar como guía de dibujo, calco o adorno navideño recortable. Carta a Santa Claus con Bluey y Bingo: Una plantilla imprimible con espacio para escribir los deseos de fin de año junto a Bluey y Bingo caracterizados con motivos navideños para fiestas o actividades infantiles.

Bluey (Nano Banana)