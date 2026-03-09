5 ideas para remodelar tus ventanas; se verán más amplias, modernas y en tendencia 2026

Todos los cambios que realices en tu hogar por más pequeños que sean pueden hacer algo totalmente diferente para darle otra energía y sobre todo un estilo diferente. Si quieres remodelar tus ventanas para que luzcan modernas, en tendencia y aesthetic puedes seguir estos consejos que te encantarán.

5 ideas en tendencia para remodelar ventanas

Pinta o cambia los marcos: Esto dependerá del tiempo y presupuesto que tengas, si quieres ir por la primera opción debes elegir un color neutro (blanco o beige) para darle el toque aesthetic o bien uno que vaya acorde con el tono de tu pared interior, esto hará que el espacio y la ventana se vean más amplios. Si quieres cambiar los marcos encuentra el color ideal, te recomendamos que el material sea aluminio, PVC o madera moderna.

Ampliar las ventanas: Si los muros de tu casa lo permiten, una de las mejores elecciones es ampliar el tamaño de tus ventanas para convertirlas en grandes ventanales. Esto hará que tu hogar se vea mucho más moderno y sobre todo, aprovecharás la luz natural que puede entrar.

Sustituye por ventanas corredizas: Esta es una de las opciones en tendencia 2026 gracias a que este tipo de ventanas son modernas y prácticas; esta idea es perfecta para lugares como salas grandes o habitaciones con gran espacio.

Cambia las cortinas por persianas: Si quieres darle una vibra aesthetic a cualquier lugar de tu casa cambia las típicas cortinas de tela por unas persianas en color neutro. Tu lugar se verá sumamente diferente con este simple cambio que le suma modernidad.

Vidrios inteligentes o polarizados: Sustituye los vidrios de tu ventana por unos inteligentes, los cuales cambian de tono a contraluz, se verán hermosos y suma puntos gracias a que son perfectos para la privacidad, ya que no se logra ver desde afuera hacia adentro.

Otros consejos para que tus ventanas se vean de revista

Ventanas con marcos negros o color similar al de la pared.

Ventanas de piso a techo.

Ventanas curvas: Le dan un toque minimalista.

Ventanas esquinadas: Crean un efecto pared de vidrio y se ven aesthetic.

Ventanas salientes: Salen de la fachada de la casa.

Ventanas con marco delgado: Pareciera que no tienen marco, pero se usan perfiles delgados de aluminio.