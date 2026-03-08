9 ideas para remodelar un apartamento pequeño y que aun así se vea aesthetic

En el mundo de la web hay un sinfín de ideas para remodelar desde casas enormes hasta un pequeño apartamento, como lo es en esta ocasión, para que se vea aesthetic. Que el presupuesto ni el tamaño sean limitantes, pues puedes dejarlo como si fuera una casa de ricos con estos 4 ejemplos de terrazas.

De acuerdo con un artículo del portal Beledi Muebles, estos diseños son estratégicos para que el apartamento reciba la suficiente luz durante el día; sin duda, grandes recomendaciones que te funcionarán si piensas edificar uno o remodelar el que ya tienes, pero en esta ocasión aprovechando al máximo todos los espacios. Échales un ojo a estas 42 ideas para darle una cara diferente a tu cocina: desde modernas y minimalistas hasta las más rústicas.

Las 9 ideas para remodelar un apartamento pequeño

1. Cuarto minimalista: Para ahorrar espacios, puedes optar por una recámara sin paredes ni puerta.

2. Cocina y sala: Puedes separar zonas con paneles de vidrio o diferentes tipos de alfombras.

3. Compartimentos secretos: El objetivo es aprovechar cada rincón y ocupar los compartimentos, como la foto de referencia, que se utilizó para un medio baño.

4. Cocina con barra: No es necesario que compres una pequeña sala, pues con el desayunador en la cocina es más que suficiente.

5. Camas elevadas: Una de las opciones que recomiendan los expertos es que la cama sea elevada, para así ahorrar espacio.

6. Oficina y recámara: Las camas elevadas son las mejores para los apartamentos pequeños, ya que debajo de la estructura puedes montar una oficina.

7. Segundo piso: Una buena opción para ahorrar espacio. En la segunda planta puedes instalar una habitación y el clóset.

8. Separador de vidrio. Para evitar paredes, puedes optar por paneles de vidrio, solo para usar como separador de la cocina y la recámara, a fin de que no pasen los olores de comida.

9. Sin cocina: Un diseño muy arriesgado, pero que en muchos apartamentos es muy común quitar por la falta de espacio.