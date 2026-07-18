Maquillaje: así puedes usar la tendencia del animal print y glamour italiano

En el mundo del maquillaje nos encontramos con tendencias que van cambiando constantemente, por lo que en este verano tenemos entre lo más popular al animal print y el glamour italiano.

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Si bien el animal print se apoderó de las prendas de ropa, pues en este año ha llegado con fuerza al mundo del maquillaje ya que se combina con el glamour italiano, donde los tonos cálidos, las texturas brillantes y los detalles llamativos se convierten en protagonistas de cualquier look.

En esta temporada el maquillaje no es un complemento, sino que es el centro de tus looks. Es por esto que cada vez más marcas se animal a lanzar productos arriesgados para crear looks atrevidos.

¿Cómo emplear el animal print en el maquillaje?

Si decimos animal print, lo primero que se nos viene a la mente son los estampados de leopardo, cebra o serpiente, pero a la hora de emplearlo en el maquillaje es mucho más sutil.

Este estilo no implica hacer dibujos de manchas en el rostro, sino que se busca poder recrear la intensidad de estos diseños mediante sombras metálicas, delineados gráficos, labios brillantes y una piel con acabado bronceado.

Los especialistas recomiendan utilizar los tonos dorados, cafés, cobre, terracota y chocolate serán algunos de los favoritos durante el verano, ya que evocan la naturaleza y aportan un aspecto cálido que favorece distintos tonos de piel.

Este maquillaje es hermoso.|Pinterest

Llegamos al glamour italiano que le dan prioridad a una piel luminosa, labios con acabado brillante y ojos que captan la atención mediante colores intensos. Así también se busca una estética más atrevida donde el brillo, las texturas satinadas y los tonos vibrantes permiten crear looks llamativos sin perder la elegancia.

De esta manera cada persona puede ir adaptando las tendencias a su propio estilo y se deja atrás las reglas estrictas. Así también se busca apostar por una belleza más libre y creativa.