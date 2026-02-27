Así te puede ayudar beber té de guanábana natural

En la amplísima baraja de posibilidades para tomar tés naturales, este té de guanábana incluso se asoció con elementos que curan o ayudan en la pelea del cáncer. Y aunque esto último no está comprobado, los beneficios de esta fruta son claros y bastante amplios. Por ello la lectura de este artículo resulta obligada.

¿Cuáles son los beneficios del té de Guanábana natural?

Este fruto es normalmente consumido en jugos procesados o aguas refrescantes, sin embargo el fruto en general tiene muchos aspectos benéficos para la salud de las personas. Según muchos de los que usan los elementos ofrecidos por el hervor de las hojas (por ejemplo) aseguran que ayuda en temas como:

Desinflamación del cuerpo

Mejoramiento en el funcionamiento del hígado

Fortalecimiento del sistema inmune

Alivio de malestares digestivos

Y es que aunque en algunas épocas o periodos los tés de uno u otro sabor se ponen de moda en las redes sociales, el té de guanábana ha sido utilizado en ámbitos medicinales. Además de las hojas los otros elementos del fruto se usan para:

El fruto en sí ayuda a contrarrestar la diarrea… e incluso puede ayudar a disminuir el colesterol

e incluso puede ayudar a disminuir el colesterol La corteza es excelente para controlar el nivel de azúcar en la sangre

Las semillas secas son utilizadas por algunas comunidades para pelear contra la malaria y los parásitos

¿Cuál es la manera correcta de preparar el té de guanábana?

Como se aclaró desde principio del texto, algunos aspectos no tienen un sustento tan arraigado a lo comprobable, sin embargo es una solución que muchos han utilizado para aliviar diferentes malestares como los expuestos. Para eso, se recomienda usar las hojas, preparándolas así.

Utiliza entre 3 y 5 hojas de guanábana por cada litro de agua

por cada litro de agua Hierve el agua y allí agrega las hojas del fruto

y allí agrega las hojas del fruto Posteriormente permite otros 5 o 10 minutos hirviendo con las hojas en el agua

con las hojas en el agua Previo a beber el té, cuela el líquido y deja enfriar un poco

Como nota final, algunos expertos recomiendan no beberlo de manera tan constante ni muchas veces al día.