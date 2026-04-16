Diseños de uñas cortas de acuerdo a tu signo zodiacal para que atraigas la fortuna en la tercera semana de abril, según la IA

En esta ocasión te diremos cuáles son los diseños de uñas de acuerdo a tu signo zodiacal según la IA, esto con el objetivo de atraer mucho dinero, abundancia y sobre todo fortuna en la tercera semana del mes de abril de este 2026; recuerda que, tener determinados colores influye mucho en la energía de tu persona y con el Universo, según el esoterismo.

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Diseños de uñas de acuerdo con tu signo zodiacal según la IA

|Foto de Salim Da

Aries: Para las mujeres regidas bajo el signo de Aries, la IA les recomienda ocupar un diseño para uñas cortas con un color de rojo sólido, este no requiere mucho cuidado o algún mantenimiento en especial.

Tauro: Para las chicas que nacieron bajo el signo de Tauro, el diseño ideal es un verde matcha, este es un tono bastante elegante que conecta con la naturaleza y Venus.

Géminis: Para ustedes, las Uñas Mismatched, son ideales para reflejar la versatilidad y la dualidad del entorno, ya que el mes de abril atrae mucha suerte en el tema de la fortuna.

Cáncer: Para todas las mujeres que son del signo de Cáncer, un tono para uñas cortas es el Milky White, este color es muy recomendable ya que es suave, además se le relaciona con la pureza y la calma, así como una tonalidad de protección por si no quieres que el dinero se te termine rápido.

Leo: Para las Reinas de la Selva de los Signos del Zodiaco, ustedes deben portar colores como dorados, ya que este es el color del dinero, además que te dará un brillo que llamará la atención a donde quiera que vayas.

Virgo: A ustedes les queda un estilo francesa micro, este manicure cuenta con una línea tan delgada que apenas se nota, pero lucirás unas uñas perfectas y además se verá tu amor por la limpieza y el perfeccionismo.

Libra: Para las chicas del signo Libra, ustedes deben ocupar un efecto nácar que también se conoce como pearl; el cual se caracteriza por tener un brillo romántico que combina con cualquier estilo.

Escorpio: Ustedes tienen que ocupar un negro brillante o borgoña, este es un color bastante fuerte e intenso, además dicha tonalidad siempre comunica mucha pureza pero también misterio.

Sagitario: Los tonos morados o azules son ideales para las chicas regidas bajo el signo de sagitario; estas tonalidades representan la naturaleza y la espiritualidad.

Capricornio: El café se relaciona con la tierra y el café; este último se ocupa mucho en rituales para atraer el dinero, por lo que, pintar tus uñas de este color, atraerá mucha abundancia.

Acuario: A ustedes les queda la modernidad como diseños minimalistas o galácticos, recuerden que, las estrellas y las lunas son parte de la abundancia y dan energía positiva a quienes las portan.

Piscis: Este acabado multidimensional simula el movimiento del agua y los tonos aguamarina como el efecto Velvet, se relacionan con este elemento que es pureza.

