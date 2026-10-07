El verdadero truco para usar eyeliner negro en piel madura y párpado caído a los 50

El eyeliner puede convertirse en uno de los mejores aliados para destacar la mirada, incluso cuando el párpado comienza a perder firmeza o tiene una forma más caída. Sin embargo, el error más común es intentar repetir el mismo delineado que se utilizaba años atrás.

Cuando se llega a la edad de los 50 años la pier empíeza verse más por lo que la aplicación del eyeliner debe ser en menos cantidad y con una aplicación estratégica p para lograr una gran diferencia, ya que el verdadero truco no está en abandonar el negro, sino evitar las líneas demasiado gruesas y adaptar el trazo a la forma natural del ojo, así que no le tengas miedo a los cambios y mejor saca el mejor provecho para favorecer la mirada.

A continuación te dejamos las mejores técnicas que puedes aplicar a la hora de hacer un delineado y darle una nueva forma visual al párpado.

¿Cómo aplicar el eyeliner negro para favorecer el párpad caído?

Una de las mejores técnicas está en hacer el delineado muy fino en la zona interna del ojo y aumentar ligeramente el grosor hacia el extremo exterior, con esta aplicación se consigue definición sin cubrir demasiado el párpado móvil.

Recuerda que antes de dibujar una línea larga con el ojo completamente cerrado, conviene mirar de frente al espejo para identificar hasta dónde debe llegar el trazo para que siga siendo visible cuando el párpado esté en su posición natural.

En lugar de terminar con una cola muy pronunciada hacia arriba, se puede extender el delineado ligeramente hacia afuera siguiendo la dirección natural de las pestañas. Otro punto a destacar es no llevar demasiado producto hasta el pliegue del párpado. Cuando existe piel que cae sobre la línea de las pestañas, un trazo grueso puede transferirse, verse irregular o hacer que el ojo parezca más pequeño.

¿Cómo conseguir una mirada definida sin endurecerla

El eyeliner negro puede combinarse con una sombra café o beige ligeramente difuminada sobre el párpado con esta combinación se suaviza el contraste y hace que el delineado se integre mejor con el resto del maquillaje.

También puede ser útil delinear únicamente la parte superior de las pestañas y evitar rodear completamente el ojo con negro. Para intensificar la mirada se puede trabajar suavemente en la línea de las pestañas inferiores con una sombra oscura en lugar de crear una línea marcada. Finalmente, unas pestañas bien levantadas y una capa de máscara pueden complementar el efecto.