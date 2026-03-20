Cómo usar espejos para atraer prosperidad

Los espejos en el Feng Shui son objetos sumamente importantes, ya que se cree que actúan como una especie de filtro y analgésico para las energías negativas. Utilizarlos de forma adecuada en la decoración de nuestro hogar nos ayudará a atraer prosperidad, abundancia y otras cosas positivas.

En términos generales, para que puedan atraer abundancia, debe evitarse colocarlos frente a la entrada principal, y tampoco se les puede poner cerca de la cama. Aunque sí es buena idea que reflejen la luz natural, riqueza y vistas hermosas.

Ventaneando | Programa completo 19 de marzo de 2026

Así puedes usar espejos para atraer prosperidad

Esta filosofía oriental tiene la creencia de que los espejos son capaces de activar, mover y duplicar la energía. Por lo que simbólicamente están asociados con la abundancia y con un mayor flujo de oportunidades.

Los espejos son elementos que potencian la energía, según el Feng Shui|Pexels: apertur 2.8

Uno de los trucos más eficientes para que atraigan prosperidad es colocarlos de tal forma que reflejen cosas relacionadas con la abundancia; así se cree que duplicarán esta energía y la entrada de riqueza a tu vida.

Generalmente, las plantas en buen estado, así como los adornos de comida, las frutas o frente al comedor, son una buena zona para colocar espejos y fomentar el flujo de la energía de la abundancia.

Los espejos ubicados frente al comedor ayudan a duplicar la energía de la abundancia|Pexels: SHVETS production

Por otra parte, los espejos pueden usarse para aportar profundidad y luminosidad; así se evita que la energía se estanque en los rincones oscuros o en los espacios pequeños del hogar, lo cual es completamente necesario para permitir el correcto flujo de energía.

Otra forma de utilizar estos elementos es completar espacios en las casas que tienen secciones irregulares; así se equilibra el mapa energético del hogar y todo comienza a fluir de forma más armoniosa.

Los espejos que reflejan la naturaleza potencian la energía positiva|Pexels: Volkan Buyukvardar

La ubicación estrella para atraer prosperidad es el comedor, especialmente aquellos que reflejan la mesa puesta, ya que duplicarán la comida y la riqueza para la familia. También pueden colocarse frente a las ventanas con vista al jardín para duplicar la energía viva de las plantas.