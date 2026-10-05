Cómo usar el eyeliner gris para realzar la mirada después de los 60

Usar eyeliner gris después de los 60 años puede ayudar a realzar la mirada con un efecto más suave que el delineador negro. Este tono define el contorno de los ojos sin crear un contraste excesivo y, cuando se difumina ligeramente, aporta profundidad y luminosidad al rostro.

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Los expertos coinciden en que los colores intermedios, como el gris topo, el gris humo o el grafito, son especialmente favorecedores en maquillajes para pieles maduras. Esto se debe a que permiten marcar las pestañas y dar intensidad a los ojos sin endurecer la expresión.

Maquillaje: ¿Cómo aplicar el eyeliner gris después de los 60 años?

La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida internacionalmente por su trabajo editorial con celebridades, ha explicado en distintas ocasiones que el maquillaje más favorecedor es aquel que aporta definición de forma gradual, sin crear contrastes demasiado marcados. El eyeliner gris responde precisamente a esa idea.

Para aplicarlo correctamente, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:



Elegir el tono adecuado: los grises topo o humo suelen resultar más naturales para el día, mientras que el grafito aporta más intensidad. Realizar un trazo fino: una línea muy gruesa puede hacer que el párpado se vea más pesado. Difuminar ligeramente: un pincel pequeño o un aplicador ayudan a suavizar los bordes. Concentrar el color en las pestañas superiores: esto aporta definición sin cerrar la mirada. Combinar con máscara de pestañas marrón o gris oscuro: el resultado suele ser más armonioso.

El maquillador francés Patrick Lorentz, conocido por su trabajo en moda y belleza, defiende el uso de colores suaves y bien integrados para conseguir un maquillaje sofisticado y atemporal.

¿Qué errores debes evitar al usar eyeliner gris?

El gris puede ser muy favorecedor, pero la técnica marca la diferencia. Un delineado demasiado marcado o acompañado de sombras muy oscuras puede restar luminosidad al rostro. Para conseguir un efecto elegante, conviene evitar estos aspectos:



Líneas muy gruesas: pueden endurecer la mirada.

pueden endurecer la mirada. Cubrir toda la línea inferior del ojo: esto puede hacer que los ojos parezcan más pequeños.

esto puede hacer que los ojos parezcan más pequeños. Usar tonos metálicos excesivos: un acabado satinado suave suele ser más favorecedor que un brillo intenso.

un acabado satinado suave suele ser más favorecedor que un brillo intenso. Acumular demasiado producto: varias capas pueden acentuar la textura del párpado.

En definitiva, el eyeliner gris demuestra que no siempre es necesario recurrir al negro para destacar los ojos. Después de los 60 años, un tono suave, bien difuminado y aplicado estratégicamente puede aportar profundidad, elegancia y una apariencia más luminosa sin perder naturalidad.