Cómo usar eyeliner líquido para estilizar tus ojos

El eyeliner líquido es muy utilizado a la hora de realizar el maquillaje por lo que es importante aplicarlo de manera correcta para lograr que tus ojos se vean más estilizados. Así es que te vamos a contar cómo aplicarlo

correctamente.

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La manera en que lo debes colocar es trazar el rabillo siguiendo la dirección de la línea inferior de las pestañas hacia arriba, evitando que baje para no dar un efecto de ojo triste.

¿Cómo usar el eyeliner líquido?

Los pasos para poder lograr el eyeliner líquido son los siguientes:

Preparar la postura: es importante que estés cómoda para lograr el objetivo. Para ello debes apoyar el codo en una mesa firme frente al espejo y mantener el ojo abierto y relajado mirando al frente. Luego vas a estirar la piel en exceso.

Dibujar la colita (el rabillo): el siguiente paso es imaginar una prolongación de la línea de pestañas inferiores hacia la sien y traza una línea fina de la longitud deseada.

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Crear el triángulo: luego desde la punta de ese rabillo, vas a bajar una línea fina hacia el centro del párpado superior, para conectarla con el ras de tus pestañas.

Rellenar con precisión: continúa rellenando el espacio interior del trazo con calma, haciendo. Debes hacer la línea más fina en el lagrimal y más gruesa hacia el final para rasgar la mirada.

Pulir y corregir: por último, es importante que si detectas imperfecciones lo que debes hacer es pasar un hisopo con agua micelar o define la base del rabillo con un poco de corrector para un efecto lifting limpio.

¿Cómo aplicar según el tipo de ojo?

Ojos redondos: en este caso tienes que aplicar el eyeliner líquido desde la mitad del ojo hacia afuera. La colita debe ser alargada de forma horizontal para rasgar la mirada.

Ojos almendrados: para estos ojos debes seguir la línea natural de las pestañas y realiza el trazo más grueso hacia el final. Esta forma simétrica y resalta con casi cualquier estilo.

Ojos pequeños: por último, si tienes ojos pequeños deberás hacer una línea muy fina y pegadas a las pestañas. En el caso de que el trazo es muy grueso, va a quitar el espacio a tu párpado y hará que tus ojos se vean más pequeños.