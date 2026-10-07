Cómo usar el eyeliner de pincel a los 50 para alargar la mirada y rejuvenecer al instante

Aunque la edad sí va dictaminando cambios en la forma de emplear algunos productos, también se debe recordar que las soluciones son variadas. Muchas personas se preocupan demasiado, pero aún con 50 años o más, el eyeliner puede ser la herramienta clave para ti. Por ello, he aquí algunos consejos que te servirán de manera clara en este proceso de ajustes en la forma de maquillarte.

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¿Por qué el eyeliner es clave para tu mirada después de los 50?

La realidad es que muchas personas sufren con el paso de los años, pues el cuerpo y las facciones cambian. Sin embargo, es posible mantenerse con una poderosa mirada e incluso un rejuvenecimiento al aplicar herramientas como el eyeliner. Por eso, echa un vistazo a estas propuestas, aplica la que gustes o adáptala a tus necesidades y convicciones al momento de maquillarte.

Un aplicado de eyeliner muy sutil

La primera propuesta para ir tomando confianza en la aplicación del eyeliner puede ser algo sencillo y sutil. En ese sentido, se recomienda perfilar la parte superior del ojo con una línea bastante delgada. Esta debe terminar en un rabillo ascendente… casi imperceptible. Muchos expertos en maquillaje indican que la clave es unificar la parte exterior-inferior, dejándolo al ras de las pestañas. Se advierte también, que te tomes el tiempo necesario para llenar perfectamente los complicados espacios entre las pestañas.

Un aplicado de eyeliner a dos tonos

Una segunda propuesta es algo con un poco más de riesgo, donde se requiere una aplicación de rabillo superior ascendente, pegado a las pestañas y sin tanto grosor). Se recomienda perfilar la línea de agua inferior con un lápiz de otro color, dando luminosidad y un toque juvenil a tu mirada. Y se advierte también, que trates de hacer un maquillado muy pulido para que luzcas todavía mejor.

Un aplicado extra difuminado

Recordándole a todas que se vale atreverse y encontrar la forma de maquillado que más te convenza… este último buscará un riesgo de aplicación. Todo recae en un enfoque de sombras con el mismo color utilizado. Allí podrías buscar pinceles que te ayuden con diferentes aplicaciones, tales como un perfilador, un delineador y una sombra.