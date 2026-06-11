Cómo rejuvenecer el rostro 10 años menos con solamente maquillaje

Hay días en los que la piel luce cansada y opaca, haciendo más evidentes los signos de la edad y las líneas de expresión. Esto comúnmente se debe a malos hábitos con el descanso, pero el lado amable es que es posible disimular estos rasgos en pocos minutos usando el maquillaje de forma correcta y siguiendo los trucos de belleza que son infalibles para rejuvenecer el rostro, te puedes quitar hasta 10 años de forma sutil.

¿Cómo maquillarte para verte más joven? 3 pasos que no fallan para rejuvenecer el rostro

Usa los tonos adecuados para tu piel. Aunque suene obvio, es importante que todos los productos de maquillaje que uses sean compatibles con tu tono y tipo de piel. Esto hará que se apliquen bien y no termine causando un efecto poco favorecedor. Por ejemplo, elige una base lo más cercana a tu rostro para evitar que el tono se vea disparejo con tu cuello. De acuerdo con el portal de la experta en makeup Laura Mercier, también hay que considerar si eres de piel grasa o seca y elige productos adecuados, ya que de lo contrario podría hacer que el acabado se vea "parchoso" y, en consecuencia, aparentarás más años de los que tienes en realidad. Así puedes lucir hasta 10 años más joven usando solamente maquillaje|Canva

Maquilla tus cejas con delicadeza. Uno de los aspectos más importantes en el maquillaje, son las cejas, que pueden rejuvenecer el rostro cuando están bien hechas porque se encargan de enmarcar las facciones. Lo primero que debes hacer es depilarlas según la forma de tu cara, preferentemente sin excederte y quitando solo los vellitos que salen del arco. En cuanto a los productos que se deben usar, prueba con tonos compatibles con tu piel y pelo, ya sea con lápiz, plumón, pomada o sombra. Lo ideal es que no queden muy pronunciadas y queden de aspecto natural, algo que no puede faltar cuando se trata de trucos de belleza para rejuvenecer el rostro.

