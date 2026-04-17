¿Cómo se le dice al pan de dulce “concha” en Guadalajara, Monterrey y CDMX?

La famosa “concha” es un pan dulce típico de México. Sin embargo, tiene un nombre distinto en diversas regiones del país como en Monterrey; por ejemplo, es por eso que en esta ocasión te contamos todo sobre este delicioso alimento.

¿Cómo se le dice a la concha en Monterrey?

En Monterrey, Nuevo León la tradicional concha es conocida como “volcán”. Sin embargo, en este estado de la República hay diversos tipos de cambios que se le hace al pan ya que algunas personas suelen rellenarlos de cajeta, crema de avellanas, o queso crema, lo que es conocido como una gran “merienda regia”.

¿Cómo se le dice a la concha en Guadalajara?

En Guadalajara este pan de dulce no tiene un nombre distinto y es conocido como “concha”. Por su parte, hay diversos lugares para degustar alguna. Por ejemplo en la región hay un lugar llamado “Cuca y Lupe”, establecimiento en donde venden una gran variedad de conchas como de pistache, zarzamora con queso, de chocolate, manzana con canela y por supuesto las de jericalla, el cual es un postre mexicano, típico de la gastronomía de Jalisco, por lo que es de las favoritas de los tapatíos.

¿Cómo se le dice a la concha en Ciudad de Méxco?

En la Ciudad de México a las conchas de dulce se les llama tal cual “conchas” ya que es el nombre estándar para el famoso y ya tradicional pan, el cual puede ser cubierto de vainilla o chocolate, ya que usualmente son los sabores más comunes aunque en algunos establecimientos suelen hacerles algunas modificaciones e incluso rellenarlas. Actualmente este pan ha tenido diversos cambios ya que se han hecho “manteconchas”, “donaconchas” e incluso “churroconchas”.

Origen de las conchas

Este famoso pan tradicional de México tiene su origen en el periodo virreinal. Se sabe que la receta surgió luego de una combinación europea, específicamente del brioche francés, el cual es un pan suave, dulce hecho con huevo y mantequilla. Luego de la Independencia Mexicana con la mezcla de ingredientes nacionales y técnicas del extranjero surgió la famosa “concha” la cuál es uno de los panes más tradicionales del país con su característica costra de vainilla y sabor a mantequilla.