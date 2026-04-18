Cómo colocar la sombra de ojos para levantar el párpado y embellecer la mirada

Colocar correctamente la sombra de ojos puede levantar visualmente el párpado y embellecer la mirada. Esto se debe al sencillo acto de aplicar el color por encima de la cuenca natural, para luego difuminarlo hacia el hueso de la ceja. Esta técnica crea una nueva estructura óptica que da sensación de ojos más abiertos y definidos.

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A medida que el párpado pierde firmeza o tiende a verse más caído, el maquillaje se convierte en una herramienta clave para equilibrar las proporciones del rostro. Según maquilladores profesionales, no se trata de usar más producto, sino de ubicarlo estratégicamente para generar profundidad y elevar la mirada de forma natural.

¿Dónde aplicar la sombra de ojos para levantar el párpado y embellecer la mirada?

El maquillador Wayne Goss explica que subir la sombra por encima de la cuenca natural redefine la estructura del ojo y crea un efecto lifting inmediato sin necesidad de técnicas complejas.



Por encima de la cuenca natural : en lugar de seguir la línea original del pliegue, se recomienda aplicar la sombra un poco más arriba. Esto "engaña" al ojo y crea la ilusión de un párpado más elevado.

: en lugar de seguir la línea original del pliegue, se recomienda aplicar la sombra un poco más arriba. Esto "engaña" al ojo y crea la ilusión de un párpado más elevado. Difuminado hacia arriba : llevar el color hacia el hueso de la ceja con movimientos suaves ayuda a alargar visualmente la mirada.

: llevar el color hacia el hueso de la ceja con movimientos suaves ayuda a alargar visualmente la mirada. Oscurecer la esquina externa : aplicar un tono más intenso en el extremo externo del ojo aporta profundidad y efecto lifting.

: aplicar un tono más intenso en el extremo externo del ojo aporta profundidad y efecto lifting. Iluminar el lagrimal: un punto de luz en la zona interna abre la mirada al instante.

¿Cuáles son los errores a evitar al maquillar párpados caídos?

Para lograr un resultado favorecedor, es importante evitar ciertos errores comunes al maquillar los párpados caídos:



Aplicar sombra solo en el párpado móvil : puede acentuar la caída.

: puede acentuar la caída. Usar tonos muy oscuros en todo el ojo : endurecen la mirada.

: endurecen la mirada. No difuminar correctamente : genera cortes visuales poco naturales.

: genera cortes visuales poco naturales. Bajar demasiado la sombra en la parte externa : produce el efecto contrario (ojos caídos).

: produce el efecto contrario (ojos caídos). Olvidar las cejas: unas cejas bien definidas ayudan a enmarcar y elevar la mirada.

Según la maquilladora Lisa Eldridge, la clave está en trabajar la sombra pensando en cómo se ve el ojo abierto, no cerrado. Pequeños cambios en la técnica pueden transformar completamente la expresión, logrando una mirada más despierta, armónica y luminosa.