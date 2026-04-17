Exhiben el posible paradero de Inés Gómez Mont

Uno de los misterios más grandes que se presentaron en la farándula mexicana tiene como protagonista a Inés Gómez Mont. La ex conductora tuvo años llenos de lujos que se presumían en las redes sociales, esto hasta que su esposo quedara envuelto en escándalos contra la ley. Ahora, revelan un video que supuestamente indicaría el paradero de la prófuga de la ley.

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¿Dónde se encuentra Inés Gómez Mont?

Durante los años recientes se ha especulado una y otra vez el paradero de la mujer de 42 años. Y es que desde su última aparición pública en 2021, no se le vio más en el ámbito conocido. Por ello, muchos han seguido hasta con cierto juego la atención mediática que se le brindó por tratarse de un escape prácticamente de película.

Ahora, un video supuestamente revelaría el paradero de la ex personalidad de la farándula mexicana. Supuestamente en el pasado precisamente en un programa de televisión se peleó con una persona y allí ella aseguró tener la nacionalidad española. Es decir, en lo que en dicho momento se vio como una presunción, hoy podría indicar el sitio donde se encuentra.

En ese sentido, al huir de México, España podría darle asilo en cierto modo. Sin embargo, la situación tampoco es la más placentera, pues es evidente que el caso de su esposo, de ella y el de su familia está en el ojo del huracán. Es por eso que las personas recordaron este tema que se suscitó hace varios años.

¿Qué está pasando con Inés Gómez Mont?

Tras alejarse de la vida de la comunicación, su esposo y ella vivían bajo lujos totalmente conocidos por las personas que la seguían en redes sociales. Allí se presumían dichas circunstancias, sin embargo su esposo, el hermano de este y ella fueron acusados de malversación de fondos por más de 3 mil millones de pesos.

La acusación hecha por la Fiscalía General de la República incluye lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado, la ya mencionada malversación y demás investigaciones por evasión fiscal. Su esposo fue detenido a finales de 2025, pero ella sigue prófuga y buscada por más de 190 países.