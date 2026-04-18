VIDEO | Famosa cantante es abofeteada por una fanática tras negarse a hablar con ella mientras cenaba

Ice Spice, es una rapera estadounidense que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas debido a un video en el que se puede ver cómo es abofeteada por una fanática mientras se encontraba cenando dentro de un popular restaurante de hamburguesas de Los Ángeles. De acuerdo con lo que se reveló el conflicto ocurrió la noche del pasado miércoles 15 de abril.

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¿Qué ocurrió entre la rapera Ice Spice y su fan?

Dentro de la conversación digital se filtró el video de la cámara de seguridad del establecimiento en donde se puede observar el momento exacto en que la cantante de 26 años fue abofeteada por una joven fanática pelirroja, quien se encontraba aparentemente emocionada con el encuentro. No obstante el incidente derivó en una riña después de que la artista se negara a continuar con la conversación.

😳 EXCLUSIVE: Ice Spice was slapped by a fan inside of an L.A. McDonald's. https://t.co/v9zZmQq05w pic.twitter.com/L1lvzOfGsF — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

De acuerdo con lo que se ha revelado la joven fanática se acercó por medio de preguntas hasta abofetear a la cantante, lo que desató que la rapera devolviera la agregación, provocando que un comensal del lugar tuviera que intervenir y sacar a la joven fanática por la fuerza del restaurante.

¿Cuál es el veredicto legal del incidente?

El incidente provocó que Bradford Cohen, abogado de Ice Spice, reportara el incidente ante las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles, esto de acuerdo con las declaraciones dadas por TMZ, quienes señalaron que el abogado también planea demandas contra los responsables del lugar debido a la falta de seguridad durante el altercado.