7 diseños de uñas rose gold, el color más elegante y discreto para primavera 2026; estas ideas arrasarán en tu oficina

El oro rosa es uno de los mejores colores que podrías elegir si quieres un manicure sofisticado pero no llamativo en exceso. Es una tonalidad que se asocia con brillo y con lujo, aunque mantiene cierta discreción y puede ser más versátil que un dorado o plateado. Para comprobarlo, checa los diseños de uñas rose gold que aquí te mostraremos y están perfectos para lucir en primavera 2026.

Estas ideas las puedes aplicar en tu manicure para el trabajo o en ocasiones especiales, como una fiesta o una cena elegante.

7 ideas de uñas rose gold para primavera 2026

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1. Con acabado cromo

Arrancamos esta lista con un manicure que, mediante un efecto metalizado, aprovecha completamente el brillo asociado al color rose gold. Recordemos que esta tonalidad es como una combinación entre un rosa claro y el cobre.

2. Con franjas de brillo

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En este diseño también hay brillo, aunque aplicado con glitter en color oro rosa. Para dar equilibrio, solamente algunas uñas están cubiertas completamente; en otras, se aplicaron solo franjas verticales con brillo.

3. Uñas rose gold con efectos 3D

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Nos encantó la manera de integrar elementos con textura en este diseño de uñas rose gold; en una uña se aplicó una flor transparente con orillas coloreadas, mientras en otra uña hay líneas curvas en 3D y metalizadas.

4. Uñas francesas

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Para un look más sencillo, aquí podemos ver cómo se utilizó el color oro rosa con efecto cromado únicamente en las puntas. En una de las uñas también se añadieron piedritas plateadas.

5. Con dibujos de flores

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Los dibujos de delicadas flores en este diseño se hicieron completamente en color rose gold, sobre una base en color nude para dar equilibrio y que el resultado fuera discreto.

6. Con degradado

Si te gusta lo minimalista, puedes probar con un efecto degradado muy suave, de manera que el color oro rosa se funda con el tono nude de la base.

7. Con efecto ojo de gato

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En este último diseño, los dibujos delicados en rose gold se aplicaron únicamente en las puntas y para complementar un hermoso efecto ojo de gato que se hizo en rosa pastel.