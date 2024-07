¿Cómo hacer que la sandía dure muchos días?

El cuidado de los alimentos es algo fundamental en la vida de las personas, pues ayuda a tener una mejor alimentación, al tiempo que se cuida el bolsillo para no hacer gastos innecesarios. Desde ese aspecto, vamos con algunos puntos que suman y aquí te diremos cómo puedes hacer para que la sandía dure muchos días.

Es una realidad que todos los alimentos requieren de ciertos cuidados y una buena dosis de preparación para hacerle frente a una posible descomposición. Es un hecho que si después de una cierta cantidad de semanas, no has comido las frutas o verduras que adquiriste, entonces es más que posible que las mismas no se estén en el mejor de los estados.

¿Cómo se hace para que la sandía dure muchos días?

Lo primero de todo, es partir la sandía y de ese punto meterla directamente en tu refrigerador. Una vez que hayas cumplido con esas premisas es momento de colocar 2 dientes de ajo sobre su superficie y considerar que los mismos tienen que estar frescos y pelados.

Al momento de haber cumplido con estas premisas es momento de continuar envolviendo la superficie de la fruta con plástico film transparente para estar en condiciones certeras y que pueda ser almacenada. Considera que son varios los conocedores en la materia que recomiendan que la sandía sea guardada en las partes más bajas del refrigerador, pues en esa zona el aire fluye con más frescura y se conserva mejor cualquier alimento.

En caso de no tener plástico film, no hay problema alguno, pues puedes confiar en los recipientes herméticos que, como bien dice su nombre, saben guardar mejor los alimentos y lo protegen de posibles bacterias que terminan afectando la conservación de los productos.