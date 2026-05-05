Conoce 5 ingredientes naturales que refrescan tu casa en temporada de calor

La temporada de calor se ha vuelto bastante complicada, pues las temperaturas realmente merman las actividades para los hogares que no cuentan con aire acondicionado o ventiladores. Por ello, algunos acuden a remedios caseros de bajo precio para darle algo de frescura al hogar, conoce cuáles son esos ingredientes que te refrescan y te permiten soportar las altas temperaturas.

Noticias Veracruz del 22 de abril 2026

¿Qué ingredientes caseros refrescan tu casa en tiempos de calor?

Para los que deben quedarse en casa todo el día o sufren en demasía cuando llegan del trabajo, la escuela u otros sitios, es necesario entender que existe una posible solución. Los productos que se recomiendan, son presumidos como elementos caseros que refrescan los distintos rincones de tu hogar.

Limón

Según las personas que han acudido a este elemento típico de cualquier cocina, el limón es parte de los ingredientes que refrescan el ambiente en casa. Y para lograr eso basta con usarlo en rodajas con agua para aromatizar espacios o limpiar superficies. Esto porque su aroma cítrico genera una sensación de frescura prácticamente de manera inmediata.

Menta

El segundo elemento que se recomienda es la menta, que se presume efectivo para ayudar a calmar el calor dentro de la casa en estos días de primavera-verano. Muchos indican que colocando hojas en recipientes con agua o tipo infusión, será suficiente para mejorar el ambiente en casa. Todo lo anterior por su efecto refrescante natural.

Vinagre

Aunque algunos se sorprenden de ver al vinagre como una opción de frescura, sirve con la misma intención que el limón. Este elemento ofrece frescura al combinarse como mezcla diluida en agua para neutralizar olores y limpiando ciertos sectores del hogar.

Pepino

Dado su alto contenido en agua, en tiempos de calor se recomienda consumirlo. Pero además de ayudar con la necesidad de líquidos, basta con poner el fruto en recipientes con agua, generando olores y sensaciones que refrescan los espacios cercanos a esta sencilla y económica combinación.

Bicarbonato de sodio

Y como ingrediente de cocina final para que los espacios de tu casa se refresquen, se recomienda utilizar el bicarbonato de sodio. Tal como funciona el vinagre, lo que se busca es la absorción de olores, situación que contribuye a generar un ambiente más ligero y agradable.