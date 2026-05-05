Alessandra Rosaldo confiesa una dura verdad sobre su hija

El medio artístico es exigente en distintos aspectos, por ello termina incluso destruyendo carreras. Ante eso, Alessandra Rosaldo salió en defensa de su hija, quien ha mostrado interés por situaciones artísticas como el canto o el teatro musical. Y es que se hizo mucho eco alrededor de un video que la niña de 11 años compartió con su hermanastro Vadhir. Así defendió su madre a la más pequeña de la dinastía Derbez.

Ventaneando | Programa completo 4 de mayo de 2026

¿Cómo prepara Alessandra Rosaldo a su hija?

En sí el medio artístico está envuelto en críticas, pero al caso de Aitana se agrega que nació en una de las familias más polémicas de México. Producto audiovisual o declaración que sale de Eugenio o su familia… y ya están en contra de ellos. Por ello, Alessandra Rosaldo habla como madre y confiesa que ya está preparando a la pequeña para enfrentarse a ese tipo de situaciones.

“Todo el tiempo tenemos esa conversación Eugenio y yo con ella, sobre lo importante que es estar preparada (para las críticas), sobre lo difícil que es destacar”. Y es que aquel video que salió con su hermano fue recibido con críticas que se sintieron hostiles, pues se habla de una niña la que aparece en dicho contenido que era para el canal de Vadhir Derbez.

Además, en estas declaraciones que la cantante de 54 años hizo, agregó que ella considera que los NepoBabys (hijos de artistas que siguen sus pasos en el medio) tienen más presión que otros artistas. “Son muchos más criticados y además tienen siempre esta presión de superar a los padres. Eso está muy fuerte”.

¿Cuántos hijos tiene en total Alessandra Rosaldo?

La nacida en la capital mexicana es una mujer única, pues solamente se casó una vez y solamente tuvo una hija. Alessandra Rosaldo unió su vida en matrimonio el 7 de julio de 2012 con Eugenio Derbez. Y justamente de esa unión nació Aitana Derbez, que también es su única hija. En ese sentido, ya declaró que nunca buscó más oportunidades de ser madre y que la fábrica ya cerró.