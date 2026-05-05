No consumas café en exceso en días calurosos; esta es la poderosa razón

La bebida favorita de múltiples personas es esta, por ello haga frío, se siente temperatura media o el calor se manifieste apremiante… no sueltan sus dosis diarias del elixir de sus sabores. Sin embargo, los expertos indican que en los días de extremo calor, no es ideal consumir grandes cantidades del ya mencionado café. Entonces… descubre el porqué de dicha recomendación.

¿Por qué se recomienda no consumir mucho café en días de extremo calor?

Beber café resulta sumamente natural para muchas personas, por lo que indicarles que no se recomienda consumir tanto podría ser casi ofensivo. Sin embargo muchos expertos en la salud indican que beber mucho de este líquido en días de extremo calor podría tener efectos negativos y estas son las razones.

Esta bebida tiene efectos diuréticos de manera natural, lo que provoca perder líquidos de manera constante, situación que puede desencadenar en deshidratación y agravar así los efectos del calor en el cuerpo. Por ello, se recomienda no beber más de una taza al día, pues esta cantidad produce el famoso efecto de hacer sudar y regular la temperatura del cuerpo cuando el sol está a pleno.

Entonces, se deja de manifiesto que el café y otras bebidas como las azucaradas o el propio alcohol pueden ser contraproducentes si se consumen de manera regular o en grandes cantidades. Por eso, espacios como la UNAM recalcan la importancia de beber entre 1500 mililitros y 3 litros completos de agua. Esto dependiendo de tus actividades y edad e incluso si no se tiene sed.

¿Aparte del café qué otras cosas se deben evitar en época de calor?

La clave para mantenerse hidratado en estos días que el calor es un verdadero problema radica en alejarse de algunas cosas pero practicar otras. Por ello presta atención a esta guía práctica para usarse en primavera y verano.

#SanitasMayores #Hidratación #Verano #OlasDeCalor ♬ sonido original - Sanitas @sanitas El café deshidrata ☕ ¿Mito o realidad? En verano hay que beber, aunque no tengas sed. ¡Así evitas golpes de calor! ☀️ Pero cuidado: no todas las bebidas ayudan. Algunas pueden hacerte perder más líquidos. ¿Quieres saber cuáles? Echa un vistazo al vídeo que nos ha preparado nuestro enfermero Víctor Bartolomé desde la Residencia Sanitas Les Corts. 💬 Y tú, cuántos cafés tomas al día? ¡Cuéntanoslo! **** #Sanitas