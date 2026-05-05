¿Votos? Te explicamos cómo funcionarán las votaciones en Masterchef 24/7

Este 2026 la cocina más famosa de México se reinventa con un formato 24/7, lo cual quiere decir que el público tendrá la oportunidad de ver el avence, convivencia, trabajo y personalidad de cada participante las 24 horas de los 7 días de la semana, además, provocará que en esta nueva edición se preparen varios retos y actividades para conocer a cada uno de ellos.

Debido a que es un nuevo formato a nivel mundial, los participantes tendrán una semana llena de actividades para que finalmente sean evaluados por los Chefs y determinen quién se va o quién sigue en MasterChef México.

Asimismo, fans y seguidores de este reality culinario se han preguntado cómo es que se llevará a cabo estas actividades, por lo que a continuación te dejamos información de cómo se va a organizar la semana.

¿Cómo será la semana de MasterChef México 24/7?

En los últimos días los Host Digitales de MasterChef México Leslie Gallardo y Antonio Betancourt revelaron cómo se organizarán los días de la semana para que los participantes realicen varias actividades, las cuales incluyen batallas por equipo hasta votaciones, a continuación te dejamos el calendario semanal de actividades.



Lunes:

El poder del Pin: aquel que se utilizó la temporada anterior y el cual otorgaba inmunidad y le permitía al concursante salvarse de la eliminación. Además de que se va a seleccionar a un primer capitán.

El poder del Pin: aquel que se utilizó la temporada anterior y el cual otorgaba inmunidad y le permitía al concursante salvarse de la eliminación. Además de que se va a seleccionar a un primer capitán. Martes:

Beneficio y Castigo: Aquí se va a conocer a un segundo capitán .

Beneficio y Castigo: Aquí se va a conocer a un segundo capitán Miércoles:

Se realizarán las batallas por equipo y se conocerá a un tercer capitán.

Se realizarán las batallas por equipo y se conocerá a un tercer capitán. Jueves:

Día de delantales negros.

Día de delantales negros. Viernes:

La salvación se abren votaciones.

La salvación se abren votaciones. Domingo:

Eliminación.

¿Cómo serán los días de votación en MasterChef México?

Durante esta temporada de MasterChef México 24/7 habrá dos días a la semana donde el público tendra la oportunidad de votar por su participante favorito y salvarlo, la primera votación se realizará los viernes donde se determinará quién es el primer salvado.

Las segundas votaciones se abrirán los domingos, el mismo día de la eliminación, aquí el público podrá salvar a un participante, sin embargo, en estas votaciones no se determina quien abandona el reality, ya que esta decisión la tomarán los propios Chefs.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La nueva temporada de MasterChef México 24/7 dará inicio este 17 de mayo de 2026 a las 8:00 pm y podrás seguirlo a través de Azteca Uno sigue la transmisión en vivo y no te pierdas de ningún detalle como quienes serán los nuevos participantes, la reacción de los Chefs, la conducción de Claudia Lizaldi y momentos únicos que traeran Leslie Gallardo y Antonio Betancourt.