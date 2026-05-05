¿Quién es el mexicano que le pidió matrimonio a ChinguAmiga?

La figura pública de ChinguAmiga se ha visto envuelta en decenas de polémicas y una de ellas giraba en torno a su pareja mexicana. Una de las críticas y comentarios que se hacían en redes sociales es que Rodrigo ya se había tardado mucho en pedirle matrimonio, situación que por fin se suscitó en días recientes. Por ello, algunos se preguntan quién es el hoy prometido de la influencer coreana.

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¿Quién es el prometido de ChinguAmiga?

La creadora de contenido ha tenido muchas vivencias en México y mientras unos la critican de manera evidente, otros tantos todavía la apoyan. En ese sentido, su vínculo más grande con México se dio a través de su pareja, Rodrigo Vázquez. Aunque una de las críticas que se hacía sobre la pareja es que no se casaban y que el mexicano quería… ese rumor se apagó totalmente.

Aunque el muchacho trató de alejarse de los reflectores, poco a poco apareció en los videos de ChinguAmiga. Eso concretó que se hiciera conocido, aunque su perfil es bastante cerrado. Se sabe que nació en Oaxaca y que es ingeniero en biotecnología. Aunque en estos momentos reside en Monterrey.

Evidentemente el evento fue una total sorpresa para la creadora de contenido, que viajó a Oaxaca para supuestamente tener un compromiso con una revista que hablaba de las tradiciones mexicanas en el tema de las propuestas matrimoniales. Y aunque ese fue el pretexto, la protagonista de dicho evento fue la coreana.

¿Cómo fue la propuesta que Rodrigo le hizo a ChinguAmiga?

En estos momentos las redes de la coreana están repletas de los videos de la propuesta, donde hay diferentes reacciones de parte del público. Sin embargo, en medio de bailes tradicionales de Oaxaca, Rodrigo interrumpió para hacer la propuesta, evidentemente nervioso. Ante eso, la coreana corrió de felicidad y le dio el tan ansiado sí que todos los presentes esperaban.

“Desde que te conocí esta vida ha sido una aventura, estoy feliz de estar contigo, he aprendido demasiado. Transformas mi vida de formas increíbles. Estoy agradecido contigo, con tu familia. Me siento muy amado y bendecido. Estoy muy feliz”, dijo el mexicano.