Conoce la manera correcta de eliminar bacterias de la esponja para trastes

Es muy importante tener la cocina limpia no solo por estética, sino también por higiene ya que es el sitio donde la comidan está presente. Es por esto que debes eliminar cualquier foco de infección y la esponja de trastes es una de ellas por lo que la higiene es fundamental.

La esponja para trastes es muy utensilio de limpieza que acumula el mayor número de bacterias, al retener agua, humedad y residuos de alimentos. Así es que aquí te dejamos la manera correcta de poder higienizarla correctamente.

¿Cómo eliminar las bacterias de la esponja de trastes?

Hay estudios que manifiestan que la esponja para trastes aloja microorganismos como Salmonella y E. coli. Por ello es importante que la desinfectes de la mejor manera.

Los especialistas dicen que la mezcla de agentes en el ambiente ocasiona que la esponja de tu cocina se convierta en un foco de infección, por esta razón es importante lavar con agua y jabón la esponja para retirar restos de alimentos.

Después la esponja tiene que ser colocada en el microondas 2 minutos para eliminar las bacterias. Esto ayudará a reducir la cantidad de bacterias, pero es importante reemplazarlas periódicamente, ya que con el desgaste pierden eficacia y pueden albergar más suciedad.

También debes tener en cuenta los siguientes consejos para mantener la esponja libre de bacterias:

Enjuaga bien la esponja después de cada uso

Exprímela para eliminar el exceso de agua

Déjala secar después de cada uso en un lugar ventilado

Evita dejarla dentro del fregadero por largos periodos

Utiliza una esponja diferente para limpiar superficies muy sucias o que hayan estado en contacto con alimentos crudos

Estos pasos son realmente importantes para poder desinfectar tu esponja de trastes y evitar la proliferación de bacterias.