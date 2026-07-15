En qué orden debes aplicarte el skincare coreano para que sea correcto: paso a paso
Antes de comprar más cosméticos, descubre cuál es el orden correcto del skincare coreano para que cada paso realmente marque la diferencia
El cuidado de la piel en Corea del Sur se ha convertido en uno de los referentes de la belleza mundial gracias a su enfoque preventivo. Más que corregir problemas cuando ya aparecen, esta rutina de skincare coreano busca mantener la piel sana, hidratada y con una barrera cutánea fuerte desde el principio.
La clave no está en usar la mayor cantidad posible de productos, sino en aplicarlos en el orden adecuado. De acuerdo con KShopcosmetics, la regla es sencilla: siempre se comienza con las fórmulas más ligeras y acuosas, para terminar con las más densas, ya que estas ayudan a sellar la hidratación y los activos aplicados previamente.
Así debes de hacer tu rutina para aprovechar mejor cada producto de skincare coreano
Dependiendo de si es de día o de noche, algunos pasos de la rutina de skin care coreano cambian, aunque la base del método se mantiene. Esta es la secuencia correcta:
Skin care coreano: Rutina de día
- Limpiador a base de agua. Comienza con un gel o espuma limpiadora suave para eliminar el exceso de grasa, sudor e impurezas acumuladas durante la noche sin alterar la barrera natural de la piel.
- Tónico. Después de la limpieza, aplica un tónico hidratante para equilibrar el pH y preparar el rostro para absorber mejor los tratamientos posteriores.
- Esencia. La esencia es uno de los productos más característicos del skincare coreano. Tiene una textura muy ligera y aporta una primera capa de hidratación, además de favorecer la renovación de la piel.
- Sérum o ampolla. Este paso se adapta a las necesidades de cada persona. Puedes elegir fórmulas con vitamina C para iluminar, ácido hialurónico para hidratar, niacinamida para controlar el exceso de grasa o retinol (solo si es apto para uso diurno y acompañado de protector solar).
- Contorno de ojos. Coloca una pequeña cantidad alrededor de los ojos dando ligeros toques con el dedo anular, evitando arrastrar la piel.
- Crema hidratante. La crema ayuda a sellar toda la hidratación acumulada durante los pasos anteriores. Durante el día suelen preferirse texturas ligeras o tipo gel para evitar sensación pesada.
- Protector solar. Es el último paso y también el más importante. Debe aplicarse todos los días, incluso cuando está nublado o se permanece la mayor parte del tiempo en interiores. Además, conviene reaplicarlo cada dos o tres horas si existe exposición al sol.
Skin care coreano: La rutina nocturna cambia ligeramente
Por la noche, el objetivo es retirar completamente las impurezas del día y favorecer la regeneración natural de la piel mientras duermes.
- Limpiador a base de aceite. Este primer paso elimina maquillaje, protector solar, exceso de sebo y otras sustancias oleosas que un limpiador convencional no retira por completo.
- Limpiador a base de agua. Después del aceite, utiliza un limpiador acuoso para eliminar los residuos restantes. Esta técnica es conocida como "doble limpieza", uno de los pilares del skincare coreano.
- Exfoliante (una o dos veces por semana). No debe utilizarse todos los días. Los exfoliantes químicos con AHA o BHA, o los enzimáticos suaves, ayudan a eliminar células muertas y mejorar la textura de la piel sin dañar la barrera cutánea.
- Tónico. Reequilibra la piel después de la limpieza y facilita la absorción de los siguientes productos.
- Esencia. Vuelve a aportar hidratación profunda y prepara la piel para recibir los tratamientos concentrados.
- Sérum o ampolla. Es el mejor momento para aplicar ingredientes reparadores, ya que durante la noche la piel entra en su proceso natural de regeneración.
- Mascarilla de tela (opcional). Puedes utilizarla una o dos veces por semana durante 15 a 20 minutos para proporcionar un extra de hidratación y luminosidad.
- Crema de noche o sleeping mask. Finaliza la rutina con una crema nutritiva o una mascarilla de noche, que crea una capa protectora para evitar la pérdida de agua mientras descansas.