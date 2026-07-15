El cuidado de la piel en Corea del Sur se ha convertido en uno de los referentes de la belleza mundial gracias a su enfoque preventivo. Más que corregir problemas cuando ya aparecen, esta rutina de skincare coreano busca mantener la piel sana, hidratada y con una barrera cutánea fuerte desde el principio.

La clave no está en usar la mayor cantidad posible de productos, sino en aplicarlos en el orden adecuado. De acuerdo con KShopcosmetics, la regla es sencilla: siempre se comienza con las fórmulas más ligeras y acuosas, para terminar con las más densas, ya que estas ayudan a sellar la hidratación y los activos aplicados previamente.

Así debes de hacer tu rutina para aprovechar mejor cada producto de skincare coreano

Dependiendo de si es de día o de noche, algunos pasos de la rutina de skin care coreano cambian, aunque la base del método se mantiene. Esta es la secuencia correcta:

Skin care coreano: Rutina de día

Limpiador a base de agua. Comienza con un gel o espuma limpiadora suave para eliminar el exceso de grasa, sudor e impurezas acumuladas durante la noche sin alterar la barrera natural de la piel.

En qué orden debes aplicarte el skincare coreano para que sea correcto: paso a paso|Canva Tónico. Después de la limpieza, aplica un tónico hidratante para equilibrar el pH y preparar el rostro para absorber mejor los tratamientos posteriores. Esencia. La esencia es uno de los productos más característicos del skincare coreano. Tiene una textura muy ligera y aporta una primera capa de hidratación, además de favorecer la renovación de la piel.

En qué orden debes aplicarte el skincare coreano para que sea correcto: paso a paso|Canva Sérum o ampolla. Este paso se adapta a las necesidades de cada persona. Puedes elegir fórmulas con vitamina C para iluminar, ácido hialurónico para hidratar, niacinamida para controlar el exceso de grasa o retinol (solo si es apto para uso diurno y acompañado de protector solar). Contorno de ojos. Coloca una pequeña cantidad alrededor de los ojos dando ligeros toques con el dedo anular, evitando arrastrar la piel. Crema hidratante. La crema ayuda a sellar toda la hidratación acumulada durante los pasos anteriores. Durante el día suelen preferirse texturas ligeras o tipo gel para evitar sensación pesada.

En qué orden debes aplicarte el skincare coreano para que sea correcto: paso a paso|Canva Protector solar. Es el último paso y también el más importante. Debe aplicarse todos los días, incluso cuando está nublado o se permanece la mayor parte del tiempo en interiores. Además, conviene reaplicarlo cada dos o tres horas si existe exposición al sol.

Skin care coreano: La rutina nocturna cambia ligeramente

Por la noche, el objetivo es retirar completamente las impurezas del día y favorecer la regeneración natural de la piel mientras duermes.

