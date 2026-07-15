Maquillaje: soft goth makeup es la nueva tendencia para lucir en la noche

El mundo del maquillaje es realmente amplio por lo que podemos encontrar una gran cantidad de técnicas que son favorecedoras. Entre ellas no encontramos con una tendencia que se denomina soft goth makeup.

La técnica en cuestión es una versión más elegante del maquillaje gótico ya que es menos teatral y se adapta a tus salidas nocturnas. Se combinan sombras profundas con piel iluminada y acabados suaves.

¿Cómo es el maquillaje soft goth makeup?

Este estilo busca el equilibrio con unos ojos intensos y piel fresca. Entre los tonos que más se usan en los ojos tenemos el borgoña, ciruela, vino tinto y chocolate. En cuanto al delineado se trabaja esfumado, ganando profundidad sin líneas demasiado rígidas ni puntas exageradas.

Para lograrlo se debe evitar mates extremos y buscar textura de piel real. A la hora de aplicar el rubor se debe hacer con mesura para brindar dimensión y el iluminador tiene que ir en el lagrimal, pómulos y en el puente de la nariz para lograr un equilibrio en la intensidad de ojos y labios sin competir con ellos.

El soft goth makeup potencia las sombras y el delineado negro esfumado. Los pasos para esto es peinar las pestañas y sumar volumen desde la mitad de la pupila hacia el extremo externo para alargar la mirada y ganar la expresión. Un punto difuminado en la cuenca suaviza cualquier dureza.

Llegamos a los labios donde se recomienda colocar tintas en tonos amarronados o un bordo oscuro. No se recomienda delinear con dureza por lo que se debe difuminar el contorno con un acabado más orgánico. Al combinarse con la piel luminosa y ojos trabajados, los labios terminan de definir ese aire sofisticado y nocturno.

Cabe destacar que el soft goth makeup nos da la posibilidad de poder jugar con la intensidad sin perder la elegancia y se puede ir adaptando a los looks que quieras usar.