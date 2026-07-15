Chef Diego Niño estalla por INTOLERABLE hábito de Ixdit en la cocina: "¡No sean cerdos!”

Ixdit pensó que sería buena idea probar la comida directamente de la olla , pero no contó con que el "Maestro de Fuego" Diego Niño la sorprendería en plena clase de MasterChef 24/7 y le daría un tremendo regaño enfrente de todos... ¡el Chef ya está harto de ver faltas de higiene a la hora de preparar alimentos!

¿Cómo fue el regaño del Chef Diego Niño a Ixdit en MasterChef 24/7?

La mañana de este miércoles 15 de julio, el Chef Diego Niño dedicó su clase del día a las brochetas : el "Maestro de Fuego" compartió la historia y secretos de este versátil platillo para después dividir a los cocineros en equipos para que prepararan su propia versión con verdura, proteína y salsa para acompañar.

Ixdit, quien ya ha sido señalada en muchas ocasiones por sus malas prácticas de higiene, fue quien acabó por molestar al Chef cuando se atrevió a... ¡meter un dedo a la olla para probar la comida! Algo que no le agradó para nada a su maestro, quien la exhibió y regañó con fuertes palabras.

"No metas el dedo así, te vuelvo a ver haciendo eso y te me vas, ¿eh?, no sean cerdos, la comida no se prueba con las manos", dijo Diego Niño antes de continuar con su recorrido por todas las estaciones.

Desde que MasterChef 24/7 inició, la falta de higiene en los cocineros, así como su desorden al momento de emplatar , se convirtió en todo un problema que al parecer está lejos de solucionarse: Carmen, una de las cocineras más críticas en este aspecto, también sorprendió a la audiencia cuando probó la salsa con la mano, aunque ella tomó un poco de la miserable y no de la olla.

¿Los regaños de los Chefs y los exigentes Jueces tendrán efecto en los cocineros? ¡Ayer Luis, el portador del Pin del Chef, eligió una nueva Brigada de Limpieza semanal, aunque movido más por el deseo de venganza que por otra cosa! ¿Crees que esto se vea reflejado en el universo MasterChef 24/7?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?