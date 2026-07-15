Hora límite para votar hoy 15 de julio para que tu cocinero favorito sea capitán en MasterChef 24/7

Corre una semana más de MasterChef 24/7 por lo que los participantes se alistan pafra demostrar su talento, técnicas y sazón dentro de la cocina, principalmente en los días de retos que ofrecen beneficios, por lo que este miércoles varios de ellos tendrán que mostrar su disponibilidad y habilidades para aportar en la batalla por equipos, sin embargo, aún no se determina quién estará al frente del tercer equipo.

Debido a que aúin no se conoce el nombre del tercer participante que estará al frente de un equipo se han abierto las votaciones para que el público y fans puedan elegir al capitán de esta noche.

¿Quiénes son los cocineros que pueden ser capitanes el día de hoy?

Con la victoria de Julio y Lancer durante el martes de Beneficio y Castigo el resto de los participantes tienen la opción de ser contemplados para ocupar el tercer lugar disponible, sin embargo, este se obtendrá solamente a través de la votación del público la cual fue abierta la noche de ayer.

Si aún no sabes a quién darle tu voto a continuación te dejamos los nombres de los cocineros que están pidiendo ser nombrado como capitán del tercer lugar y así poder tener la posibilidad de asegurar una semana más dentro del Mundo de MasterChef 24/7.



Luis

Flor

Jazmín

Ramahá

Ixdit

Claudia

Emmanuel

Nora

Daniela

Carmen

Michelle

Antrax

¿Cómo puedo votar para elegir al tercer capitán?

Si quieres apoyar a tu participante favorito para que sea el tercer capitan de esta noche en el miércoles de Batallas por Equipo puedes hacerlo a través de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/ , recuerda que el ganador de la Batalla por Equipos tiene como beneficio subir al balcón junto con dos participantes más, con esta decisión los cocineros que suben se salvan de portar Delantal Negro y presenatrse el Domingo de Eliminación.

Ya que sabes el beneficio que obtiene el capitán ganador puedes comenzar a votar, toma en cuenta que tienes derecho a 10 votos, estos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos entre varios cocineros donde al final se suman los 10 votos, una vez que hayas concluido tienes la oportunidad de obtener más VOTOS EXTRAS y repetir la operación.