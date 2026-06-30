Estas son las consecuencias de comer fresas todos los días

En esta temporada una de las frutas más consumidas son las fresas. Estas se caracterizan por su sabor dulce, por ser frescas y porque son versátiles a la hora de consumirlas.

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Muchas personas las incluyen en su dieta diaria y la consumen como desayunos, postres, licuados o también solas. Sin embargo, surge la duda sobre las consecuencias del consumo diario.

¿Cuáles son las consecuencias de comer fresas diariamente?

Los expertos manifiestan que una persona puede consumir entre 200 y 300 gramos de fresas al día como parte de una alimentación equilibrada. Si bien podría ser mayor el consumo pues hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas.

Las ventajas de comer fresa todos los días son:

Aportan nutrientes importantes: esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C aún más que algunas frutas cítricas. También aporta vitaminas B, ácido fólico, vitamina K, minerales como zinc y manganeso. A esto se suman compuestos vegetales como los polifenoles.

Ayudan a mantener una buena hidratación: por otro lado, tenemos que mencionar que las fresas están compuestas por un 90% de agua, por lo que al consumirlas ayuda a poder cubrir parte de las necesidades diarias de líquidos, especialmente en temporadas de calor.

En los hallazgos del EWG, una muestra de fresa contenía 22 residuos de plaguicidas diferentes. Un tercio de todas las muestras de fresas convencionales contenían 10 o más pesticidas. Imagen: Pixabay

Pueden favorecer la salud cardiovascular y metabólica: el consumo regular de fresas podría relacionarse con beneficios para la salud del corazón y el metabolismo, gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.

Desventajas y riesgos;

Posible exposición a residuos de pesticidas: ten en cuenta que hay estudios que han manifestado que las fresas tienen restos de pesticidas por eso se recomienda comprar en lugares orgánicos.

Riesgo de reacciones alérgicas: algunas personas pueden presentar alergias al polen de abedul por las reacciones cruzadas. Evita comer fresas si sientes picor en la boca, labios hinchados, irritación o sensación de opresión en la garganta.

En definitiva, si puedes consumir fresas como parte de tu alimentación diaria ya que son nutritivas, hidratantes y aportan compuestos para el organismo. Se recomienda ir alternando con otras frutas.