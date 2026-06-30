Snack futbolero: la receta de Lili Cuéllar de palitos de parmesano al estilo MasterChef 24/7

Si buscas un snack fácil, crujiente y lleno de sabor para disfrutar durante un partido, los palitos de parmesano de la Chef Lili Cuéllar son una excelente opción. En este día de celebración futbolera, la "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7 compartió en sus redes sociales una botana que se puede acompañar con diversos aderezos o que es ideal para disfrutar sola. Estos son los ingredientes y el paso a paso.

MasterChef 24/7: La receta de Lili Cuéllar de palitos de parmesano

"Si hay un snack que no puede faltar en mi mesa durante el Mundial, son estos Palitos de Parmesano. Me encanta esta receta porque es fácil, rápida y perfecta para compartir mientras vemos el partido", escribió la Chef y experta en repostería en Instagram, red social en la que compartió la receta y el cómo hacer estos panecillos.

La Chef Lili Cuéllar reveló por qué los pasteles con fondant no siempre quedan bien|ESPECIAL

Ingredientes:



125 g de harina

4 g de polvo para hornear

20 g de queso parmesano rallado

2.5 g de sal

20 g de mantequilla

75 g de leche

Decoración (opcional):



Huevo batido, para barnizar

Queso parmesano rallado

Romero picado

Pimienta negra

Hojuelas de chile

Herramientas:



Batidora con aditamento de paleta

Papel encerado

Brocha de cocina

Charolas para hornear

El snack futbolero al estilo MasterChef México 2026

La "Maestra del fuego" también indicó que estos palitos se pueden hacer rectos, en espiral y hasta agregarles los toppings favoritos como romero, pimienta o un toque de chile.

Procedimiento paso a paso:



Colocar en el tazón de la batidora la harina, el polvo para hornear, el queso parmesano, la sal, la mantequilla y la leche. Mezclar con el aditamento de paleta hasta obtener una masa homogénea. La masa debe trabajarse únicamente hasta incorporar los ingredientes, evitando mezclar en exceso para no desarrollar el gluten. Colocar la masa entre dos hojas de papel encerado y extenderla hasta obtener el grosor deseado para los palitos. Cortar tiras del tamaño deseado. Los palitos pueden dejarse rectos, formarse con las manos o torcerse para crear una forma de espiral. Colocar los palitos sobre una charola para hornear. Si se desea, barnizar con huevo y decorar con queso parmesano, romero, pimienta negra o hojuelas de chile.

Horneado:



Hornear a 180 °C hasta que estén ligeramente dorados.

Palitos delgados: aproximadamente 6 minutos.

Palitos medianos o gruesos: de 12 a 15 minutos.

Consejos de la Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7

La Chef Lili Cuéllar dio algunos consejos al estilo de MasterChef 24/7. De acuerdo con la "Maestra del fuego", si se quiere llevar estos palitos de parmesano al siguiente nivel, lo mejor es acompañarlos con un dip, como: queso, marinara, ranch, ajo o incluso uno picante. "Les prometo que desaparecen antes de que termine el primer tiempo", aseguró.

Y añadió: "Para mí, las mejores recetas son las que reúnen a todos alrededor de la mesa, y estos palitos son el snack perfecto para disfrutar cada gol, cada jugada y cada momento del Mundial. Porque sí, el mejor snack del Mundial también puede salir de su propio horno".

Los palitos de parmesano de Lili Cuéllar son una botana crujiente y fácil de preparar, ideal para disfrutar durante un partido de fútbol.|Canva

Estas son las notas de Lili Cuéllar para la receta:



El queso parmesano puede sustituirse por otros quesos o ingredientes para personalizar el sabor.

También es posible freir los palitos; sin embargo, se recomienda disminuir ligeramente la cantidad de leche para reducir la humedad de la masa y evitar problemas durante la fritura.

El tiempo de horneado puede variar según el grosor y el tamaño de los palitos.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.