Aprende a ahorrar tus primeros 10,000 con el reto de los 52 sobres

El reto de los 52 sobres ayuda a lograr un avance fluido sin que el impacto financiero sea excesivo en una sola semana, los montos se distribuyen de forma progresiva y escalonada.

Esto significa que el esfuerzo aumenta gradualmente cada mes, permitiendo que el bolsillo se adapte al nuevo hábito de ahorro.

Los expertos explican que el mayor enemigo del reto de las 52 semanas es la pérdida de constancia. Mientras que los psicólogos financieros recomiendan aplicar los siguientes filtros para garantizar el éxito del proceso.

"¡Me decía que estaba con sus hijas!”, Ana Carla Sinclair desmiente a Gabriel Soto y asegura que le fue infiel

Así ahorrar tus primeros 10,000 con el reto de las 52 semanas

Los montos que se ahorran son semanales y se modifican cada mes. Al principio se planea algo suave, y conforme avanzan las etapas se va ajustando el ritmo para llegar a la meta a final de año.

Así puedes ahorrar 10,000 con el reto de los 52 sobres|Pexels: Atlantic Ambience

Semana 1 a 4: Ahorrar un monto semanal de 100 por sobre, acumulando al mes 400.

Semana 5 a 8: Ahorrar un monto semanal de 120 por sobre, con un total acumulado de 880.

Semana 9 a 13: Ahorrar un monto semanal de 140 por sobre, con un total acumulado de 1,580.

Semana 14 a 21: Ahorrar un monto semanal de 180 por sobre, con un total acumulado de 2,220.

Semana 22 a 26: Ahorrar un monto semanal de 200 por sobre, con un total acumulado de 3,940.

Semana 27 a 30: Ahorrar un monto semanal de 210 por sobre, con un total acumulado de 4,780.

Semana 31 a 34: Ahorrar un monto semanal de 220 por sobre, con un total acumulado de 5,660.

Semana 35 a 39: Ahorrar un monto semanal de 230 por sobre, con un total acumulado de 6,810.

Semana 40 a 43: Ahorrar un monto semanal de 240 por sobre, con un total acumulado de 7,770.

Semana 44 a 48: Ahorrar un monto semanal de 250 por sobre, con un total acumulado de 9,020.

Semana 49 a 52: Ahorrar un monto semanal de 245 por sobre, con un total acumulado de 10,000.

Paso a paso para ahorrar 10,000 con el reto de los 52 sobres|Pexels: maitree rimthong

Este reto puede hacerse en una banca digital, programando transferencias automáticas el día de tu hacia una cuenta secundaria separada.