7 ideas para hacer tote bags de crochet para la oficina; son elegantes y aesthetic

Seguramente has visto la nueva tendencia en bolsos, los cuales están hechos de crochet, una de las modas que se ha apoderado de la temporada, gracias a que este tipo de manualidad se puede llevar en accesorios hermosos como bandanas para el cabello, cinturones, prendas de vestir y también el bosas.

En esta ocasión traemos para ti varias opciones te tote bags de crochet, perfectas para llevar a la oficina, son espaciosas, hermosas y darán un toque femenino a tu día a día para que luzcas elegante en el trabajo.

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Bolsos de crochet para llevar a la oficina

1. Blanco marfil: Este estilo de tote bag es perfecta para las chicas que aman lo aestethic, ya que se ve lujosa gracias al color en tendencia, además de que el modelo es muy espacioso y podrás llevar hasta tu lap top.

2. Con estructura: Este tipo de bolso de crochet está hecho con hilo grueso para darle una forma más estética, es ideal si llevas varias cosas a la oficina; agenda, celular, gafas y más.

3. Con colgantes: Si quieres llevar tu propio toque en tu tote bag de crochet, te recomendamos este diseño que parece sencillo; sin embargo, puedes llevar tus colgantes favoritos del mismo material.

4. Combinación de colores: Lleva tus tonos favoritos en tu tote bag, te recomendamos que sean colores que puedan combinar con todos tus outfits.

5. Combinación de verde: Para las mujeres más atrevidas pero elegantes, este diseño es la opción ideal, ya que el verde es un color que da vida, pero a la vez es aesthetic, además lo puedes combinar con un outfit claro.

6. Estilo chick: Si eres amante del color rosa, esta tote bag es la ideal para ti, gracias al color rosa palo, el cual es hermoso, divertido y a la vez elegante. El diseño es de gran tamaño por lo que podrás guardar cualquier cosa.

7. Diseño cruzado: Para un estilo único, esta tote bag es maravillosa, ya que parece una blusa cruzada, el diseño la hace espaciosa, elegante y combinable con cualquier atuendo de oficina.